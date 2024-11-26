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Рижские муниципальные полицейские совершили насилие в отношении подростка 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
Рижские муниципальные полицейские совершили насилие в отношении подростка

Муниципальных полицейских отправляют под суд: им вменяется применение необоснованное применение силовых мер в ходе задержания.

Бюро внутренней безопасности (БВБ) сообщает такие подробности: закончено следствие и в прокуратуру переданы материалы дела с просьбой начать уголовное преследование в отношении двух сотрудников Рижской муниципальной полиции (РМП), подозреваемых в необоснованном применении насилия в отношении подростка.

В ходе предварительного следствия установлено: полицейские при задержании превысили свои служебные полномочия.

В отношении одного сотрудника РМП применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, однако ему запрещено занимать определенные должности в Рижской муниципальной полиции. Со вторым полицейским трудовые отношения прекращены.

Информацию о правонарушениях, допущенных полицейскими, в Бюро внутренней безопасности передали Госполиция и РМП.

Отметим, что муниципалов курирует вице-мэр Линда Озола, которая получает дополнительную зарплату, за то, что называет себя ответственной за безопасность в столице Латвии.

#полиция # суд
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Антон Городницкий
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Комментарии (2)

  • М
    Михаил
    27-го ноября

    Муниципалы трактуют свои полномочия очень широко. Начальство абсолютно безмозглое, тупое, коррумпированное сверху донизу - нужно менять всё их руководство.

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  • Д
    Дед
    26-го ноября

    Должны сесть в тюрьму и на долго, чтобы другие подумали, что силу применять можно только по закону.

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