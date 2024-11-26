В стране проверят сирены тревоги

Во вторник с 10:00 до 10:10 по всей стране будут включены сирены тревоги на три минуты для проверки порядка запуска и работы государственной системы раннего предупреждения, а также для выявления возможных неисправностей или проблем с функционированием сирен и слышимостью их звукового сигнала, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Во время проверки сирен тревоги будет звучать волнообразный сигнал, который представляет собой чередование пятисекундного звукового сигнала и паузы, повторяющееся в течение трех минут.

В этот день у жителей нет причин для беспокойства, и никакие действия предпринимать не нужно, так как это плановая проверка системы сирен.

ГПСС напоминает, что в случаях, если жители заранее не уведомлены о проверке сирен, услышав сигнал тревоги, необходимо включить телевизор или радиоприемник на латвийские телеканалы или радиостанции для получения информации о причине сигнала и дальнейших действиях.

В случае необходимости срочного оповещения жителей о природных или техногенных катастрофах и возможных угрозах могут быть включены сирены тревоги. Если же во время проверки сигнал тревоги не слышен, ГПСС призывает не беспокоиться, так как в чрезвычайных ситуациях будут использоваться и другие способы оповещения, например, громкоговорители экстренных служб и их партнеров.

ГПСС дважды в год проводит проверку сирен тревоги, чтобы убедиться в технической готовности системы раннего предупреждения.

ГПСС рекомендует администрациям гостиниц проинформировать своих иностранных гостей о предстоящей проверке сирен, чтобы избежать лишнего беспокойства.

Каждого жителя Латвии, имеющего смартфон, призывают загрузить и использовать новое бесплатное приложение "112 Latvija", которое предоставляет ряд преимуществ: возможность позвонить или отправить сообщение на единый номер экстренной помощи 112, получать уведомления о возможных угрозах и узнать, как действовать в различных опасных ситуациях.