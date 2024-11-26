Baltijas balss logotype

Матерился на Латвию и людей с флагами в шапке с символикой РФ: СГБ ведет новый уголовный процесс 5

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.11.2024
LETA
Матерился на Латвию и людей с флагами в шапке с символикой РФ: СГБ ведет новый уголовный процесс

Служба государственной безопасности (СГБ) в рамках уголовного процесса проведет проверку действий некоего мужчины, который в социальной сети выражал враждебное отношение к Латвии.

Высказывания мужчины в интернет-среде уже ранее попадали в поле зрения СГБ. Летом 2022 года с ним была проведена профилактическая беседа, в ходе которой он был предупрежден об ответственности, если продолжит прославлять военные преступления или совершит другие противоправные действия.

В этом году, анализируя опубликованные этим человеком видеоматериалы в "TikTok", СГБ выявила в его высказываниях признаки преступного деяния. 21 мая служба начала против мужчины уголовный процесс по подозрению в преступлении против человечности, оправдании и прославлении преступлений против мира и военных преступлений, а также в деятельности, направленной на разжигание национальной ненависти.

Как выяснило агентство ЛЕТА, последнее видеообращение мужчины могло быть снято во время празднования Дня провозглашения Латвийской Республики. Одетый в головной убор с государственными символами России и используя бранные слова, мужчина поставил под сомнение независимость Латвии, оскорбительно выражался о государственном флаге и людях с флагами. Брань также была адресована спецслужбам.

#сгб
18
7

Комментарии (5)

  • Д
    Дед
    26-го ноября

    То есть он говорил о Латвии и это прославлял военные преступления? Или военным преступлением была шапка с РФ символами? Тогда они круты! При СССР могли носить штаны, пакеты и майки Мontana с государственными символами США и никому, даже КГБ, не было дела.

    77
    8
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го ноября

    "Брань также была адресована спецслужбам."- а что, гэбуха уже стала святой? Чёрт, пройдут века, а мерзость модели поведения гебешников, описаная в "архипилаг гулаг" останется для екссовка. Одни и теже мрази.

    49
    9
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го ноября

    А чёрт, всё время подзабываю, чья нация активно и закладывала эти славные гебистские традиции при начале большевизма...Мда. От осинки не родятся апельсинки.

    47
    7
  • 26-го ноября

    Независимость??? СССР не предоставлял "независимость" (Латвия к сроку не выплатила(не выполнила условий) 300 млрд баксов, так же не выплатила часть народного достояния СССР). "Латв Республика" это торг компания создана СССР на срок 30 лет и находится в стадии ликвидации

    41
    11
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Имя не указано
    26-го ноября

    Нляяя опять ты, болезный со своей шарманью. Это то при чём к теме? Просто не верится что такой дятел жизнеспособен в людской среде, если только не бот.

    7
    12
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео