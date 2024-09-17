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Пейджеры замедленного действия: сотни раненных, есть погибшие (ДОПОЛНЕНО) 4

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2024
BB.LV

Сотни представителей ливанской группировки «Хезболла» получили ранения в результате взрыва пейджеров, которыми они пользовались для связи между собой, сообщает Reuters.

Al Jazeera полагает, что устройства были взломаны в результате скоординированной атаки. Телеканал сообщает о десятках госпитализированных в Бейруте.

Аналитики отмечают, что «Хезболла» активно использует пейджеры, чтобы Израиль не перехватил сообщения. Один из экспертов предположил, что устройства были взломаны перед тем, как их передали членам группировки.

Публикуются видео, как девайсы взрываются на поясе у мужчин, которые находятся в публичных местах.

Больницы страны переполнены ранеными.

СМИ пишут о 1200 раненых. Погибли как минимум 10 человек. Ливанские СМИ сообщили, что среди раненых есть те, кому оторвало пальцы, кисти и пробило живот.

В результате массового подрыва пейджеров в Ливане ранен посол Ирана Моджтаба Амани. Об этом сообщает иранское информационное агентство Meh

Как известно, "Хезболла" воюет с Израилем. Однако последний пока не делал заявлений о причастности к этой операции.

ДОПОЛНЕНО: Минздрав Ливана сообщает уже о 4000 раненых в результате подрыва пейджеров, в том числе 400 в тяжелом состоянии, и 11 погибших.

Тем временем министр информации Ливана заявил, что власти страны, исходя из первичной информации о детонации пейджеров, классифицируют произошедшее как израильскую агрессию.

#ливан #хезболла
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Комментарии (4)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го сентября

    Да, засунули туда взрывчатку petn, детонирующюю от нагрева (вроде батареи, но мне слабо верится, что пейджера цепи могут потреблять столько, чтоб разогреть батарею до инициирования вв. Скорей сгорал какой нибудь резистор в схеме, диод, транзистор, короче любой smd.)

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    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го сентября

    Хм, кажется эти пейджеры, доработали. Не представляю, что может грохнуть в них с такой бризантностью. ? Любопытно узнать модель этих "пейджеров".

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  • ФФ
    Федул Федулов
    17-го сентября

    Вответку могут мобильники бухнуть.

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    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Федул Федулов
    17-го сентября

    Не могут. Что может загорется в мобильнике-литиевая батарея. Но она резко не взрывается даже при коротком замыкании. Даже батареи типа 18600 (и подобные по корпусу) не взрываются, даже при кз. А раскаляются и плавятся.

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