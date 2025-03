Your browser does not support the video tag.

Сотни представителей ливанской группировки «Хезболла» получили ранения в результате взрыва пейджеров, которыми они пользовались для связи между собой, сообщает Reuters. Al Jazeera полагает, что устройства были взломаны в результате скоординированной атаки. Телеканал сообщает о десятках госпитализированных в Бейруте. Аналитики отмечают, что «Хезболла» активно использует пейджеры, чтобы Израиль не перехватил сообщения. Один из экспертов предположил, что устройства были взломаны перед тем, как их передали членам группировки. Публикуются видео, как девайсы взрываются на поясе у мужчин, которые находятся в публичных местах. Больницы страны переполнены ранеными. СМИ пишут о 1200 раненых. Погибли как минимум 10 человек. Ливанские СМИ сообщили, что среди раненых есть те, кому оторвало пальцы, кисти и пробило живот. В результате массового подрыва пейджеров в Ливане ранен посол Ирана Моджтаба Амани. Об этом сообщает иранское информационное агентство Meh Как известно, "Хезболла" воюет с Израилем. Однако последний пока не делал заявлений о причастности к этой операции. ДОПОЛНЕНО: Минздрав Ливана сообщает уже о 4000 раненых в результате подрыва пейджеров, в том числе 400 в тяжелом состоянии, и 11 погибших. Тем временем министр информации Ливана заявил, что власти страны, исходя из первичной информации о детонации пейджеров, классифицируют произошедшее как израильскую агрессию.

