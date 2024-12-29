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Кошмарная авиакатастрофа в Южной Корее: 179 погибших 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.12.2024
BB.LV

Момент взрыва попал на камеры.

Обреченный Boeing пытались спасти до последней секунды.

В Южной Корее разбился пассажирский самолет. Борт южнокорейской авиакомпании "Jeju Air" врезался в ограждение за пределами взлетно-посадочной полосы, т.к. у него не раскрылось шасси. Всего на борту находился 181 человек. 179 человек погибли.

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Пилоты до последнего пытались совершить аварийную посадку "на брюхо", но скорость была слишком велика.

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Корейское телевидение показало кадры, на которых виден сильный пожар, возникший сразу после столкновения. Объятый пламенем самолет развалился на две части.

Пожарные начали спасательную операцию сразу после инцидента. Сначала сообщалось о 28 погибших, через несколько часов количество подтвержденных жертв выросло до 62 человек, затем национальная пожарная служба заявила, что погибли почти все пассажиры и члены экипажа. При этом официально говорится о 120 погибших.

Двое выживших — это пассажир и один из членов экипажа. Reuters сообщает, что оба они находились в хвостовой части самолета. Об их состоянии данных пока нет, сейчас они находятся в больнице.

Большая часть пассажиров, 173 человека, — граждане Южной Кореи, еще двое — граждане Таиланда.

Причина произошедшего пока неизвестна. По предварительным данным, самолет мог потерять управление из-за столкновения с птицами. По данным Yonhap, по этой причине отказала система управления шасси. Вторая версия, которую выдвигают власти страны — погодные условия.

За всю историю компании Jeju Air, осуществляющей полеты с 2006 года, это первый инцидент, который привел к жертвам. В 2007 году самолет компании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кимхэ (Пусан). Тогда шесть пассажиров получили легкие травмы.

Jeju Air — южнокорейская авиакомпания, базирующаяся в городе Чеджу. Компания организует регулярные рейсы между островом Чеджу и континентальной частью Кореи, а также ряд чартерных рейсов. Компания была основана в январе 2005 года, а первый рейс совершила 2 июня 2006 года. 75 % акций Jeju Air принадлежит компании Aekyung Group, а 25 % — Провинции Чеджу. 11 июля 2008 года Jeju Air выполнил первый международный рейс из Чеджу в Хиросиму. Флот Jeju Air состоял из 40 самолетов, средний возраст которых 12,2 лет.

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Комментарии (3)

  • AK
    Anton Kvaskov
    29-го декабря

    Американцы причастны по любому......им нужны жертвы для нажима.

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    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го декабря

    нляя😞 Вот конец года...Они что, не могли уйти на круги, видя что шасси не выпускается и слить горючку (или выроботать кругами) чтоб снизить риск пожара или интенсивность его?

    21
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го декабря

    Сами пилоты не могут визуально оценить вышли или нет шасси.

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