Момент взрыва попал на камеры.

Обреченный Boeing пытались спасти до последней секунды. В Южной Корее разбился пассажирский самолет. Борт южнокорейской авиакомпании "Jeju Air" врезался в ограждение за пределами взлетно-посадочной полосы, т.к. у него не раскрылось шасси. Всего на борту находился 181 человек. 179 человек погибли. Пилоты до последнего пытались совершить аварийную посадку "на брюхо", но скорость была слишком велика. Корейское телевидение показало кадры, на которых виден сильный пожар, возникший сразу после столкновения. Объятый пламенем самолет развалился на две части. Пожарные начали спасательную операцию сразу после инцидента. Сначала сообщалось о 28 погибших, через несколько часов количество подтвержденных жертв выросло до 62 человек, затем национальная пожарная служба заявила, что погибли почти все пассажиры и члены экипажа. При этом официально говорится о 120 погибших. Двое выживших — это пассажир и один из членов экипажа. Reuters сообщает, что оба они находились в хвостовой части самолета. Об их состоянии данных пока нет, сейчас они находятся в больнице. Большая часть пассажиров, 173 человека, — граждане Южной Кореи, еще двое — граждане Таиланда. Причина произошедшего пока неизвестна. По предварительным данным, самолет мог потерять управление из-за столкновения с птицами. По данным Yonhap, по этой причине отказала система управления шасси. Вторая версия, которую выдвигают власти страны — погодные условия. За всю историю компании Jeju Air, осуществляющей полеты с 2006 года, это первый инцидент, который привел к жертвам. В 2007 году самолет компании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кимхэ (Пусан). Тогда шесть пассажиров получили легкие травмы. Jeju Air — южнокорейская авиакомпания, базирующаяся в городе Чеджу. Компания организует регулярные рейсы между островом Чеджу и континентальной частью Кореи, а также ряд чартерных рейсов. Компания была основана в январе 2005 года, а первый рейс совершила 2 июня 2006 года. 75 % акций Jeju Air принадлежит компании Aekyung Group, а 25 % — Провинции Чеджу. 11 июля 2008 года Jeju Air выполнил первый международный рейс из Чеджу в Хиросиму. Флот Jeju Air состоял из 40 самолетов, средний возраст которых 12,2 лет.

