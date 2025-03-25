Суд идет: в рижской больнице Страдиня медсестры зарабатывали больше врачей

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Суд идет: в рижской больнице Страдиня медсестры зарабатывали больше врачей
ФОТО: LETA

Суд признал противозаконным перевод сотрудницы Рижской больницы им. П. Страдиня после того, как они раскритиковали работу больничного начальства.

Книга жалоб

Контекст этого суда был таким: в начале весны 2023 года врачи обратились к руководству больницы, заявив, что Центр неотложной медицины (ЦНМ) не укомплектован кадрами, что начинает ставить под угрозу качество работы, а также указав на другие, по их мнению, насущные проблемы.

После инцидента тогдашний председатель правления больницы Страдиня Риналдс Муциньш отдал приказ о переводе двух фельдшеров, медсестры и лечащего врача в другие отделения.

Руководство больницы заявило, что "решает все конфликты, используя имеющиеся в его распоряжении инструменты и возможности".

Недовольные сотрудники обратились в СМИ. Latvijas Avīze сообщала, что сотрудники ЦНМ жаловались руководству больницы на проблемы на работе, однако "остались неуслышанными".

"Большинство врачей, работающих на станциях, являются несертифицированными врачами — интернами и ординаторами, недостаток знаний и опыта которых, а также неконтролируемый поток пациентов затрудняют эффективное оказание помощи пациентам. Между тем Закон о медицинской помощи запрещает несертифицированным врачам работать без надзора сертифицированного врача", — так описали ситуацию в ЦНМ в письме руководству больницы.

Врачи ЦНМ, в частности, тогда говорили о том, что принципы формирования заработной платы не до конца понятны, например, если сравнивать по отдельным отделениям, то зарплата несертифицированных медсестер была выше, чем зарплата несертифицированного врача в отделении ЦНМ, а зарплата интерна была выше, чем зарплата сертифицированного врача неотложной помощи.

Суд: перевод был незаконным

Рижский окружной суд признал противозаконным распоряжение Рижской клинической университетской больницы им П. Страдиня о ротации сотрудницы после выражения критики.

Также было принято решение о взыскании с государственной больницы компенсации морального вреда в размере 2000 евро и расходов, связанных с ведением дела, в размере 1694 евро. Всего 3694 евро.

С больницы в пользу государства решено также взыскать госпошлину и расходы, связанные с рассмотрением дела.

Однако это решение еще не вступило в силу и его можно оспорить в кассационном порядке.

Ранее Рижский городской суд также признал решение больницы противозаконным. Но больница обжаловала приговор.

Всего в судах рассматривалось шесть подобных дел, в которых сотрудники больницы им П. Страдиня подавали иски к больнице о переводе в другие отделения. По одному из дел уже вступило в законную силу решение суда — иск к больнице был отклонен.

