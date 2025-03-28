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Около 100 человек в этом году были вызваны для объяснений в СГБ 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.03.2025
LETA
Около 100 человек в этом году были вызваны для объяснений в СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) в этом году провела превентивные беседы примерно со 100 людьми, в основном в связи с высказыванием прокремлевских взглядов, выяснило информационное агентство ЛЕТА.

Например, в СГБ подтвердили, что 24 марта взяли объяснения у представителя Русского союза Латвии, депутата Елгавской думы Андрея Пагора по поводу его недавней публикации в "Telegram", где были соответствующие российским нарративам заявления о военной операции.

В ходе беседы человека предупреждают, что публичное оправдание и прославление российских военных преступлений, провоцирование национальной ненависти, оказание помощи иностранному государству в действиях против Латвии, а также другие преступления против интересов национальной безопасности могут привести к уголовному преследованию.

Как сообщалось, в начале февраля СГБ провела переговоры с главой партии "За стабильность", депутатом Алексеем Росликовым, в связи с его недавними публичными высказываниями в адрес латышей.

Согласно закону, СГБ имеет право вызывать любое лицо в соответствии со своей компетенцией. Служба также имеет право предупредить человека при обнаружении в его поведении признаков, указывающих на возможность совершения противоправного деяния.

#сгб
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    28-го марта

    Звиняйте, а Трампа цитировать можно?

    8
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го марта

    Не нарушайте закон. Просто все запоминаем, записываем. Фамилии, должности. И не надо ничего высказывать в отношении сирых и убогих. Грех это.

    14
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