Суд над «королём НДС-афер»: Казановскису грозит до 12 лет тюрьмы

Казановскису предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,4 миллиона евро и в легализации этих преступных средств путём сокрытия их происхождения и превращения в другие активы.

Уголовное производство было начато и расследовано Налоговой и таможенной полицией СГД, а 27 января передано Европейской прокуратуре (EPPO) для начала уголовного преследования.

Сложная схема мошенничества с НДС была связана с торговлей электроникой и нанесла бюджету Австрии, Франции, Германии и Латвии убытки примерно на 297 миллионов евро.

Если обвиняемый будет признан виновным, ему может грозить до 10 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и до 12 лет — за отмывание преступных доходов.

Как ранее сообщалось, в конце ноября 2024 года в результате масштабной международной операции был ликвидирован преступный синдикат мошенников с НДС. Операция охватила 16 стран, включая Латвию, Литву и Эстонию. В ней участвовали 624 сотрудника правоохранительных органов, в том числе более 200 латвийских следователей и сотрудников криминальной разведки.

Досудебное расследование по основному делу продолжается, поэтому более подробная информация не разглашается.

Ранее сообщалось, что в апреле Налоговая и таможенная полиция СГД передала EPPO для начала уголовного преследования отдельное дело против трёх лиц по подозрению в уклонении от уплаты НДС на сумму не менее 3,8 миллиона евро и в отмывании преступных доходов не менее чем на 1,4 миллиона евро.

В рамках обеспечения имущественных вопросов в уголовном процессе были наложены аресты на недвижимость, автомобили класса люкс, наличные средства, наручные часы и криптовалюту, приобретённые за преступные доходы.

Уголовное дело передано в прокуратуру по признакам преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 218 Уголовного закона (уклонение от уплаты налогов организованной группой) и частью третьей статьи 195 (отмывание преступных доходов в крупном размере).

Согласно данным "Firmas.lv", Казановскис через литовскую компанию "Rombena" является бенефициаром ООО "Akes Ltd", которому принадлежат ООО "RServiss" и ООО "Prominent Time Solutions". Также он является членом правления ООО "LA Grupa". "Akes LTD" также является 100% владельцем ООО "Blue Energy International Ltd", деятельность которого приостановлена 8 ноября. Последние годы "Akes LTD" не вёл хозяйственную деятельность.

Против Казановскиса ранее также было возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете на должностное лицо СГД. В марте этого года суд первой инстанции приговорил его к 140 часам общественных работ и постановил выплатить 5000 евро компенсации пострадавшему за моральный ущерб. Приговор обжалован в Рижском окружном суде.

Казановскис ранее, когда носил фамилию Цауне, получил негативную известность за откровенное игнорирование правил дорожного движения и хвастовство этим в соцсетях. Как писало издание "jauns.lv", он называл себя "успешным бизнесменом и влиятельной персоной", отличаясь экстравагантным образом жизни и пренебрежением к закону и общественным нормам.

Среди задержанных также числится Валдис Спуркис.

EPPO — это независимая прокуратура Европейского Союза, ответственная за расследование, уголовное преследование и привлечение к ответственности за преступления, наносящие ущерб финансовым интересам ЕС.