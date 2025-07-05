В Риге в субботу, 5 июля около 11 утра на улице Калнциема на пешеходном переходе машина сбила мужчину с ребенком.

Читатель bb.lv поделился видео с со своего регистратора и сообщил, что немедленно были вызваны скорая помощь и полиция.

На видео видно, как пешеходов подбрасывает от удара авто. Мужчина сумел самостоятельно встать и сразу побежал к ребенку, которому досталось намного больше. Из-за небольшого веса девочку сильнее подбросило вверх и удар об асфальт был намного сильнее.