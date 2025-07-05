Baltijas balss logotype

Ужас на переходе в Риге: машина сбила отца с ребёнком — жуткий момент попал на видео 7 5088

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.07.2025
В Риге в субботу, 5 июля около 11 утра на улице Калнциема на пешеходном переходе машина сбила мужчину с ребенком.

Читатель bb.lv поделился видео с со своего регистратора и сообщил, что немедленно были вызваны скорая помощь и полиция.

На видео видно, как пешеходов подбрасывает от удара авто. Мужчина сумел самостоятельно встать и сразу побежал к ребенку, которому досталось намного больше. Из-за небольшого веса девочку сильнее подбросило вверх и удар об асфальт был намного сильнее.

(7)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го июля

    Что с ребёнком, урода нашли?

    10
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    5-го июля

    За наезд на пешеходном переходе я бы лишал прав без права восстановления, если с серьёзными травмами то в тюрьму на 5 лет с конфискацией в пользу пострадавшего, если смертельный исход конфискация + 40 лет в тюрьме. Тогда бы имбецилов выпивших и в телефонах за рулём поубавилось.

    157
    17
  • Лк
    Летучий корабль
    Жан-Марко Фердыщенко
    5-го июля

    Абсолютно верно. Вот на в моём районе, около конечной остановки трамвая, если переходить на другую сторону улицы (там ещё светофор со звуком для слепых) - машины редко ждут, когда пройдут пешеходы.

    31
    5
  • К
    Кайзер
    5-го июля

    Это очень сложно. Одновременно сидеть в фейсбуке и управлять автомобилем.

    110
    5
  • F
    FOXBAT
    5-го июля

    А если бы посмотрел направо, то и трагедии удалось бы избежать..... Задолбали эти пешеходы... Прут как БЕССМЕРТНЫЕ....

    31
    117
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    FOXBAT
    5-го июля

    Направо... это ты там ехал по встречке, но не успел?

    38
    7
  • Ч
    Чангл
    FOXBAT
    6-го июля

    Дебил, посмотри внимательно. Пешеходный переход. Тебя сразу нужно кастрировать, царя дорог 100% владелец BMW

    33
    4
