Baltijas balss logotype

Долги россиян будут взыскивать без суда, автоматически, за счет имущества 3 1226

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.07.2025
BB.LV
Неприкосновенность жилища давно стала фикцией.

Неприкосновенность жилища давно стала фикцией.

Средний размер задолженности превышает 400 евро.

Правительство готовится с ноября текущего года внедрить внесудебный порядок взыскания с россиян долгов по налогам. Минфин подготовил соответствующий законопроект по поручению президента, а в марте Госдума приняла его в первом чтении. А правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу с поправками ко второму чтению.

В случае принятия закона налоговая будет направлять человеку требование об уплате долга и, если гражданин не заплатит и не подаст возражения, инспекция вынесет решение о взыскании, говорит гендиректор юрфирмы «Митра» Юрий Мирзоев. «Сначала деньги спишут со счетов в банке, а если их не хватит, подключат приставов, которые будут взыскивать за счет имущества», — отметил эксперт. Однако, по его словам, если человек в течение месяца подаст возражение, налоговая должна будет обратиться в суд. В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что ежегодно рассматривают 4,5 миллионов административных дел о взыскании налоговых платежей.

На данный момент налоговая взыскивает долги с физлиц только через суд — решение выносится без заседания и направляется приставам, напомнила основатель компании BiznesiNalogi Евгения Мемрук. При этом человек получает уведомление в личном кабинете на сайте налоговой или через «Госуслуги» и может подать возражение, если он не согласен с решением. «Тогда налоговая подает иск и почти всегда выигрывает, но весь процесс с принудительным взысканием занимает около года. За это время долг растет из-за пеней, госпошлины и исполнительского сбора», — пояснила юрист.

Согласно расчетам Минфина, отказ от судебной процедуры в отношении физлиц позволит сократить расходы граждан: сейчас издержки увеличивают долг в среднем на 43% — с 30 тысяч рублей до 43 тысяч (430 евро). В то же время в финансовом ведомстве ожидают, что изменение порядка взыскания принесет в бюджетную систему дополнительные 22,5 миллиардов рублей.

При этом внесудебный порядок взыскания долгов по налогам будет неизбежно сопряжен с большим количеством ошибок, предупреждает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов: есть риск «автоматизации без разбора», когда решения принимаются формально, без учета индивидуальных обстоятельств. Мирзоев указывает, что если человек пропустит срок для подачи возражений, то «ему придется самому обращаться в суд с административным иском и участвовать в разбирательстве, что требует времени, сил и юридических знаний».

Читайте нас также:
#суд
0
0
0
1
0
3

Оставить комментарий

(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    12-го июля

    Необходимо, если есть конечно юристы, подать требование о полном аудите, всего у исполнителей воли народа!!!!!!!???? Именно исполнители, о чём они подзабыли как я вижу....

    0
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    12-го июля

    Необходимо провести аудит, всех кто занимает любой прст во власти.

    0
    0
  • А
    Андрей
    11-го июля

    А когда будут взыскивать долги правящей верхушки Латвии? За 35 лет наделали столько долгов!!!! Почему обычные трудяги должны за них отдавать долги?

    2
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 476
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 935
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1013
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 375

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 1
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 9
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 18
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 47
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 49
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Политика
1
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр 1 111
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 1
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 9
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео