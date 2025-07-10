Правительство готовится с ноября текущего года внедрить внесудебный порядок взыскания с россиян долгов по налогам. Минфин подготовил соответствующий законопроект по поручению президента, а в марте Госдума приняла его в первом чтении. А правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу с поправками ко второму чтению.

В случае принятия закона налоговая будет направлять человеку требование об уплате долга и, если гражданин не заплатит и не подаст возражения, инспекция вынесет решение о взыскании, говорит гендиректор юрфирмы «Митра» Юрий Мирзоев. «Сначала деньги спишут со счетов в банке, а если их не хватит, подключат приставов, которые будут взыскивать за счет имущества», — отметил эксперт. Однако, по его словам, если человек в течение месяца подаст возражение, налоговая должна будет обратиться в суд. В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что ежегодно рассматривают 4,5 миллионов административных дел о взыскании налоговых платежей.

На данный момент налоговая взыскивает долги с физлиц только через суд — решение выносится без заседания и направляется приставам, напомнила основатель компании BiznesiNalogi Евгения Мемрук. При этом человек получает уведомление в личном кабинете на сайте налоговой или через «Госуслуги» и может подать возражение, если он не согласен с решением. «Тогда налоговая подает иск и почти всегда выигрывает, но весь процесс с принудительным взысканием занимает около года. За это время долг растет из-за пеней, госпошлины и исполнительского сбора», — пояснила юрист.

Согласно расчетам Минфина, отказ от судебной процедуры в отношении физлиц позволит сократить расходы граждан: сейчас издержки увеличивают долг в среднем на 43% — с 30 тысяч рублей до 43 тысяч (430 евро). В то же время в финансовом ведомстве ожидают, что изменение порядка взыскания принесет в бюджетную систему дополнительные 22,5 миллиардов рублей.

При этом внесудебный порядок взыскания долгов по налогам будет неизбежно сопряжен с большим количеством ошибок, предупреждает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов: есть риск «автоматизации без разбора», когда решения принимаются формально, без учета индивидуальных обстоятельств. Мирзоев указывает, что если человек пропустит срок для подачи возражений, то «ему придется самому обращаться в суд с административным иском и участвовать в разбирательстве, что требует времени, сил и юридических знаний».