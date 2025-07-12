Baltijas balss logotype

В Риге дважды переехли женщину: Верховный суд утвердил наказание для двух водителей

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.07.2025
BB.LV
В Риге дважды переехали женщину: Верховный суд утвердил наказание для двух водителей

Департамент уголовных дел Сената сообщает, что оставил без изменений прежний приговор, по которому два водителя признаны виновными в нарушении правил дорожного движения, в результате чего пешеход была сбита и погибла.

Согласно материалам дела, водитель А, не снизила скорость движения и не остановила машину перед нерегулируемым пешеходным переходом. Она наехала на пешехода, которая переходила проезжую часть по переходу, причинив пешеходу тяжкие телесные повреждения.

В свою очередь, женщина-водитель Б, двигаясь по тому же участку дороги, не заметил сбитого на проезжей части пешехода и переехал ее. Он тоже был недостаточно внимателен и вовремя не среагировал на дорожную ситуацию и ее изменения.

В результате действий водителя пешеходу также были нанесены тяжкие телесные повреждения, в результате которых наступила ее смерть.

Рижский городской суд приговорил обоих водителей к двум годам лишения свободы, назначив исполнение наказания условно с испытательным сроком, и лишив прав на 3 года.

Суд также удовлетворил заявление потерпевшей — дочери пешехода — о компенсации морального вреда — с водительницы А взыскано 9000 евро, а с водителя Б — компенсация в размере 11 000 евро.

Кассационную жалобу на приговор окружного суда подал защитник водителя B, но Сенат установил, что выдвинутые защитой доводы несостоятельны, - указывает Карлис Арайс, Советник Сената по связям с общественностью.

#криминал
(6)
  • LZ
    Leonids Zenkovics
    13-го июля

    Надо 15 лет дать кто первый сбил и 20 лет дать кто второй сбил! Вторая что не видела что авария была? А не просить компенсацию!

    4
    3
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    13-го июля

    Пипец стыдоба... Коррупция в полном разгаре. Человека давят, а им условно.. Б...... ь, мы в какой стране живём? За кусок масла в магазине тебе по полной впаяют, а тут людей давят, и условочка... В Латвии законы вообще не о чём, с нарушителями только церемонятся, я на это давно внимания обратил, бухим за рулем штрафы выписывают (ему насрать) он штраф оплатил и дальше поехал через 2 дня, людей давят условку дают. Хотя в других странах, за то, за что в Латвии 200 евро штраф, там права отбирают и сажают..Это не страна, это нонсенс. 🤦

    11
    4
  • Д
    Дед
    13-го июля

    Латышские суды вообще потеряли берега? Выплатить, больше компенсацию второму водителю, который реально мог не заметить, или даже не мог предположить, что на дороге лежит сбитый человек. Что были прямые доказательства, что водитель сделал это умышленно?

    7
    3
  • LZ
    Leonids Zenkovics
    Дед
    13-го июля

    Надо 15 лет дать кто первый сбил и 20 лет дать кто второй сбил! Вторая что не видела что авария была? А не просить компенсацию!

    1
    3
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    12-го июля

    Условный срок за убийство? Самый гуманный суд в мире, чтоб с их родственниками такое происходило

    16
    4
  • Д
    Дед
    Jazeps Urlauskis
    13-го июля

    Не нужно путать, никто не собирался убивать, и убийство непредумышленное. Да, по неосторожности, но в этом и разница. Нельзя, наказывать за убийство по неосторожности, также, как предумышленное, потеряется весь смысл наказания, хотя родственникам также больно.

    2
    8
Видео