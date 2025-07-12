В Риге дважды переехали женщину: Верховный суд утвердил наказание для двух водителей

Департамент уголовных дел Сената сообщает, что оставил без изменений прежний приговор, по которому два водителя признаны виновными в нарушении правил дорожного движения, в результате чего пешеход была сбита и погибла.

Согласно материалам дела, водитель А, не снизила скорость движения и не остановила машину перед нерегулируемым пешеходным переходом. Она наехала на пешехода, которая переходила проезжую часть по переходу, причинив пешеходу тяжкие телесные повреждения.

В свою очередь, женщина-водитель Б, двигаясь по тому же участку дороги, не заметил сбитого на проезжей части пешехода и переехал ее. Он тоже был недостаточно внимателен и вовремя не среагировал на дорожную ситуацию и ее изменения.

В результате действий водителя пешеходу также были нанесены тяжкие телесные повреждения, в результате которых наступила ее смерть.

Рижский городской суд приговорил обоих водителей к двум годам лишения свободы, назначив исполнение наказания условно с испытательным сроком, и лишив прав на 3 года.

Суд также удовлетворил заявление потерпевшей — дочери пешехода — о компенсации морального вреда — с водительницы А взыскано 9000 евро, а с водителя Б — компенсация в размере 11 000 евро.

Кассационную жалобу на приговор окружного суда подал защитник водителя B, но Сенат установил, что выдвинутые защитой доводы несостоятельны, - указывает Карлис Арайс, Советник Сената по связям с общественностью.