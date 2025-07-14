Baltijas balss logotype

Мертвецки пьяный солдат Латвийской армии врезался в дом 1 4358

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.07.2025
BB.LV
Мертвецки пьяный солдат Латвийской армии врезался в дом

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,7 промилле), врезался на автомобиле в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Как сообщилив Государственной полиции, инцидент произошёл в субботу, 12 июля, в 13:26 на улице Хеленас в Алуксне.

Мужчина, управляя автомобилем марки Volvo, съехал с проезжей части и врезался в фасад здания, повредив его, а также расположенные рядом насаждения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал сам водитель автомобиля, он был доставлен в медицинское учреждение. По факту инцидента начат административный процесс.

Установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения с содержанием алкоголя в крови 2,7 промилле. В связи с этим фактом возбужден уголовный процесс, сообщили в полиции.

Отметим, что мужчине массой 80 кг, чтобы допиться до концентрации алкоголя в крови на уровне 2,7 промилле, надо употребить поллитра водки. Ну или 4,5 литра пива.

#полиция #нвс
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    15-го июля

    Машину на украину отдадут?

    39
    2

