Задержаны двое: нанесли телесные повреждения, разжигая рознь в троллейбусе 1 2844

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.07.2025
LETA
Задержаны двое: нанесли телесные повреждения, разжигая рознь в троллейбусе

Полиция задержала двух мужчин за разжигание национальной розни и вражды между русскими и латышами в рижском троллейбусе, сообщила Государственная полиция (ГП).

3 июля в Латгальском предместье, в троллейбусе два мужчины совершили действия, направленные на разжигание ненависти и рознь между национальностями. По информации, имеющейся в распоряжении полиции, в результате латвийской гражданке были нанесены телесные повреждения. В связи с этим преступлением ГП в сотрудничестве с Государственной службой безопасности задержала двух ранее судимых мужчин 1989 и 1986 годов рождения.

Правоохранительные органы также провели обыск по адресу, связанному с подозреваемыми. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 78, часть третья Уголовного кодекса – о действиях, направленных на разжигание национальной вражды или розни, если они сопровождаются насилием или угрозами или совершены организованной группой. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет и пробационный надзор на срок до трех лет или без него. Уголовное дело дополнительно квалифицировано по первой части статьи 185 Уголовного закона – за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или временного лишения свободы, или пробации, или общественных работ, или штрафа.

Оба задержанных ранее уже неоднократно судимы, отмечает ГП. Один из них дважды был осужден за угрозу убийства или причинения тяжких телесных повреждений, а также за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, в результате чего потерпевшему были причинены легкие телесные повреждения.

Второй подозреваемый повторно наказан за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

11 июля следственный судья города Риги в качестве меры пресечения обоим подозреваемым применил арест.

(1)
  • З
    Злой
    15-го июля

    Думаю бабулька сказала что-то типа из 90-х чемодан, вокзал , Россия , ребята не сдержались похоже.

    128
    13

