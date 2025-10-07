Группировка Sputnik, которая также часто упоминается как Sigue Sigue Sputnik появилась в 1960-х годах в Тондо, одном из самых густонаселенных и бедных районов Манилы, столицы Филиппин. Банда образовалась в результате развала некогда более крупной группировки Sigue Sigue. Она распалась на две банды: Sigue Sigue Sputnik (которую также называют просто Sputnik или SSS) и Sigue Sigue Commandos. Первая впоследствии каннибализировала вторую, когда достигла пика своей численности, силы и влияния в 1990-х и 2000-х.

«Банда Sputnik – самая крупная на Филиппинах. Она настолько огромна, что сложно уследить за всеми ее ответвлениями в низу иерархии. Низшие ступени больше похожи на местных мстителей, которые следят за районом, пока жены и сыновья просто подбадривают их», – рассказывали о группировке в 2006 году авторы репортажа издания Vice.

Слово Sputnik стало частью названия банды по двум причинам. Первая – ассоциация со «Спутником-1». Вторая – актуальность этого слова в 1960-х. Sputnik – одно из самых популярных слов из русского языка в мире. Особенно популярным оно считалось в конце 1950-х — начале 1960-х, вскоре после запуска космического аппарата.

Модным оно стало и на Филиппинах того периода, поскольку эта страна в то время была одним из самых преданных союзников США в Юго-Восточной Азии. К тому же английский является одним из двух государственных языков на Филиппинах, что делало филиппинцев весьма сведущими в мотивах американской пропаганды. А она на запуск «Спутника-1» Советским Союзом отреагировала бурно.

«Среди «спутников» (членов группировки) существовал определенный консенсус относительно происхождения и значения названия банды. Оно происходит от названия орбитального спутника русских в честь «шпионских» и «всезнающих» свойств космического аппарата. «Спутники» гордятся тем, что они всегда в курсе происходящего, как внутри, так и за пределами тюрьмы – «среди друзей, врагов и полиции», – гласит статья американского социолога Франклина Эшберна «Sigue-Sigue Sputnik Gang» от 1965 года.

Разумеется, никакими шпионскими свойствами «Спутник-1» не обладал. Единственное, что мог делать этот космический аппарат – отправлять в эфир радиосигнал «бип-бип-бип». Что не умаляет значимости его запуска, а только указывает на возможности аппарата. Впрочем, совсем не удивительно, что такие мифы его окружали. Ведь «Спутник-1» – это еще и один из символов Холодной войны, в период которой все капиталистические страны видели угрозу во всех достижениях коммунистов.

Символ братства

Члены банды Sputnik разработали сложную систему правил и обычаев, известных как kautusan (с филиппинского языка переводится как «кодекс»). Внутри группы действует строгая иерархия: новички проходят ритуалы посвящения, старшие члены контролируют дисциплину, а взаимная преданность считается абсолютной.

Всего kautusan содержит 10 заповедей:

– Не «визжи»;

– Не убивай своих собратьев;

– Не организуй другую банду;

– Не будь эгоистом;

– Не кради у других членов банды;

– Не имей собственного ножа. Если у тебя есть нож, он должен принадлежать главарю;

– Не лги своим собратьям;

– Подчиняйся своему лидеру;

– Люби и уважай свой знак;

– Будь осторожен.

Важной частью идентичности членов банды являются не только следование заповедям кодекса, но и татуировки, известные как tatak (с филиппинского языка переводится как «знак» или «клеймо», который упоминается в девятой заповеди – «Газета»). Эти татуировки наносятся на разные части тела, но самым каноничным местом являются ягодицы. Потому что ягодицы – интимное место, скрытое от посторонних глаз, включая патрулирующих полицейских.

«Tatak обычно набивается на ягодицах членов банд. Некоторые из татуировок, с которыми ознакомились следователи, назывались произведением искусства. Талант не остается незамеченным в группировке. Так, один из спутников добился высокого положения в тюрьме благодаря своему навыку», – пишет Эшберн.

Темы татуировок у спутников бывают разные. Особенно если речь идет о больших композициях с орнаментами, которые распространяются на спину или даже все тело по подобию японских якудза. Однако одними из самых частых элементов tatak у этой группы являются написанное латиницей слово Sputnik, изображение космического корабля или просто аббревиатура SSS. Слово или аббревиатура часто сочетаются в с изображением космического корабля (зачастую летающей тарелки), а не самого «Спутника-1».

В 1990-х и 2000-х власти Филиппин провели жесткую зачистку города от бандитов. В вооруженных столкновениях с полицией погибли многие преступники, еще больше людей были отправлены в тюрьмы. Большая их часть – в одну и ту же тюрьму.

Речь идет о манильской городской тюрьме, одной из самых переполненных в мире. Она является городом внутри города. Тюрьма имеет площадь 2,4 гектара и рассчитана на 1100 заключенных. При этом на пике в ней содержались свыше 6000 осужденных. Основной контингент этой тюрьмы – как раз-таки арестованные бандиты. В застенках они продолжают делить территорию и бороться за влияние. Как внутри тюрьмы, так и за ее пределами. И конкретно в тюрьме Sputnik остается одной из самых влиятельных группировок Манилы.

Разумеется филиппинский Sputnik мелькает в заголовках новостей до сих пор, но по более мелким поводам. Поэтому, пожалуй, тюрьма – это последнее место, где tatak в виде летающей тарелки с надписью Sputnik продолжает играть важную роль.

И вместе с тем это служит напоминанием о влиянии, которое оказал первый искусственный спутник Земли на весь мир, включая самые бедные уголки Филиппин.