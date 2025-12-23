Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Под Лигатне из нескольких транспортных средств украли около 2,5 тонн топлива 0 544

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Под Лигатне из нескольких транспортных средств украли около 2,5 тонн топлива
ФОТО: Unsplash

Из нескольких транспортных средств в Аугшлигатне, в Лигатнской волости Цесисского края, было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В период с 23:00 20 декабря до 3:00 21 декабря несколько неустановленных лиц проникли на частную территорию и похитили около 2,5 тонн топлива из различных транспортных средств, а также повредили топливные баки.

Полиция оценивает материальный ущерб примерно в 3500 евро.

По факту происшествия начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.

Читайте нас также:
#преступность #кража #топливо #уголовный процесс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Силовики продолжают расследование жестокого преступления. Иконка видео
Изображение к статье: Латиноамериканские бродяги. Иконка видео
Изображение к статье: Началось: спасатели получили десятки вызовов от попавших в беду жителей Латвии
Изображение к статье: В ближайшие часы Даугава в Риге поднимется на метр с лишним

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему даже опытные владельцы неверно интерпретируют поведение собак
В мире животных
Изображение к статье: Народные приметы на 29 декабря — Аггей Зимоуказчик
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео