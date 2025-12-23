Из нескольких транспортных средств в Аугшлигатне, в Лигатнской волости Цесисского края, было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В период с 23:00 20 декабря до 3:00 21 декабря несколько неустановленных лиц проникли на частную территорию и похитили около 2,5 тонн топлива из различных транспортных средств, а также повредили топливные баки.

Полиция оценивает материальный ущерб примерно в 3500 евро.

По факту происшествия начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.