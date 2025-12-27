В субботу до 20.00 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 41 вызов на места последствий, вызванных сильным ветром, сообщили в службе.

В большинстве случаев деревья упали на проезжую часть дорог, а в отдельных случаях — на линии электропередачи.

В Вентспилсе на Большом проспекте спасатели демонтировали оторванную от пятиэтажного жилого дома кровельную панель, а в Айзпуте Южнокурземского края — строительные леса, которые оторвались от стены дома и угрожали упасть на тротуар и проезжую часть.

В Курземе на места последствий, вызванных ветром, поступило 13 вызовов, в Рижском регионе — 12, в Видземе и Земгале — по шесть, в Риге — три, а в Латгалии — один.

Порой добраться на место происшествия непросто. В субботу вечером в восточной части Латвии на многих дорогах образуется гололёд, предупреждает предприятие «Latvijas valsts ceļi».

Так, обледенела Валмиерская автомагистраль от моста через Браслу до Валки, несколько участков Видземской автомагистрали, Даугавпилсская автомагистраль от Пекалней до границы Латвии, а также все главные государственные автодороги в Латгалии.

В радиусе нескольких десятков километров вокруг Резекне состояние дорог особенно плохое — из-за оттепели на этих дорогах образуется гололёд.

Как сообщал bb.lv, сегодня на телефоны жителей Латвии пришло сообщение от государственного центра по чрезвычайным ситуациям. В нем говорится, что в ночь на воскресенье ожидаются опасные порывы ветра до 25–28 м/с. Ветер может срывать крыши, вырывать с корнем деревья, обрывать провода.