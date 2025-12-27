Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трое россиян получили тюремные сроки за осквернение памятника лидеру «лесных братьев» Литвы 0 726

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трое россиян получили тюремные сроки за осквернение памятника лидеру «лесных братьев» Литвы

Спустя почти 70 лет после смерти национальный партизан не дает покоя.

Литовский суд приговорил трёх мужчин к тюремным срокам за разрушение памятника герою антисоветского подполья и действия в интересах России. Суд в Каунасе установил, что двое жителей Эстонии с российским гражданством и один гражданин России действовали по заказу и за деньги в интересах иностранного государства.

Корреспондент Польского радио Ян Оленцки передал из Вильнюса:

«Мужчины получили наказание от двух с половиной до четырёх лет лишения свободы за помощь другому государству и повреждение памятника Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Памятник был осквернён в январе 2024 года в Меркяне и облит красной краской. Один из осуждённых признал своё участие в акте вандализма, однако заявил, что не знал ни заказчика, ни личности, увековеченной памятником, а его мотивом были исключительно деньги».

Адольфас Раманаускас-Ванагас был одним из лидеров литовского партизанского движения, сражавшегося с советской оккупацией после Второй мировой войны.

Профессор истории Людас Труска приписывал Адольфасу Раманаускасу прозвучавший в 1952 году призыв к «лесным братьям» сложить оружие и выйти из лесов. Однако участвовавший в операции по задержанию Раманаускаса подполковник КГБ СССР Нахман Душанский утверждал, что этот призыв произнёс однофамилец Раманаускаса — католический епископ, который ранее арестовывался органами госбезопасности.

В дальнейшем Раманаускас жил по поддельным документам. Он написал мемуары из трёх частей, их прятали соратники Раманаускаса, и об их существовании стало широко известно лишь в 1991 году, когда они были изданы.

Adolfas_Ramanauskas-Vanagas.jpg

Он был казнён в 1957 году, а его останки в 2018 году были перезахоронены с государственными почестями.

В 2015 году литовский суд приговорил участника задержания Раманаускаса Станислава Дрелингаса к 5 годам «за геноцид литовских партизан» (реально по состоянию здоровья Дрелингас отсидел только 5 месяцев и 6 дней). 12 марта 2019 года Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Дрелингаса, признав его осуждение не противоречащим Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Большая палата Европейского суда по правам человека отказалась пересматривать это решение.

В 2018 году в Антакальнисе было обнаружено захоронение, в котором содержались останки Раманаускаса. Это подтвердили антропологический анализ, исследование ДНК и сравнение фотографий. Было установлено, что смерть Раманаускаса наступила в результате выстрела в нижнюю челюсть, на нём был пояс с изображением дубовых листьев и железного волка.

Читайте нас также:
#история #Литва #национализм #партизаны #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
2
1
7

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Силовики продолжают расследование жестокого преступления. Иконка видео
Изображение к статье: Латиноамериканские бродяги. Иконка видео
Изображение к статье: Началось: спасатели получили десятки вызовов от попавших в беду жителей Латвии
Изображение к статье: В ближайшие часы Даугава в Риге поднимется на метр с лишним

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему даже опытные владельцы неверно интерпретируют поведение собак
В мире животных
Изображение к статье: Народные приметы на 29 декабря — Аггей Зимоуказчик
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео