Спустя почти 70 лет после смерти национальный партизан не дает покоя.

Литовский суд приговорил трёх мужчин к тюремным срокам за разрушение памятника герою антисоветского подполья и действия в интересах России. Суд в Каунасе установил, что двое жителей Эстонии с российским гражданством и один гражданин России действовали по заказу и за деньги в интересах иностранного государства.

Корреспондент Польского радио Ян Оленцки передал из Вильнюса:

«Мужчины получили наказание от двух с половиной до четырёх лет лишения свободы за помощь другому государству и повреждение памятника Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Памятник был осквернён в январе 2024 года в Меркяне и облит красной краской. Один из осуждённых признал своё участие в акте вандализма, однако заявил, что не знал ни заказчика, ни личности, увековеченной памятником, а его мотивом были исключительно деньги».

Адольфас Раманаускас-Ванагас был одним из лидеров литовского партизанского движения, сражавшегося с советской оккупацией после Второй мировой войны.

Профессор истории Людас Труска приписывал Адольфасу Раманаускасу прозвучавший в 1952 году призыв к «лесным братьям» сложить оружие и выйти из лесов. Однако участвовавший в операции по задержанию Раманаускаса подполковник КГБ СССР Нахман Душанский утверждал, что этот призыв произнёс однофамилец Раманаускаса — католический епископ, который ранее арестовывался органами госбезопасности.

В дальнейшем Раманаускас жил по поддельным документам. Он написал мемуары из трёх частей, их прятали соратники Раманаускаса, и об их существовании стало широко известно лишь в 1991 году, когда они были изданы.

Он был казнён в 1957 году, а его останки в 2018 году были перезахоронены с государственными почестями.

В 2015 году литовский суд приговорил участника задержания Раманаускаса Станислава Дрелингаса к 5 годам «за геноцид литовских партизан» (реально по состоянию здоровья Дрелингас отсидел только 5 месяцев и 6 дней). 12 марта 2019 года Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Дрелингаса, признав его осуждение не противоречащим Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Большая палата Европейского суда по правам человека отказалась пересматривать это решение.

В 2018 году в Антакальнисе было обнаружено захоронение, в котором содержались останки Раманаускаса. Это подтвердили антропологический анализ, исследование ДНК и сравнение фотографий. Было установлено, что смерть Раманаускаса наступила в результате выстрела в нижнюю челюсть, на нём был пояс с изображением дубовых листьев и железного волка.