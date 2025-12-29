По оценкам властей, более 18 700 выходцев из бывшего СССР имеют фиктивные адреса.

Россияне получают "европейское гражданство" по поддельным румынским документам и таким образом избегают санкций или имеют возможность жить в ЕС. Об этом говорится в публикации французской газеты Le Monde.

На фоне сокращения населения Румынии, которое продолжается с 1989 года, и отъезда граждан в другие страны ЕС, небольшой муниципалитет Варфу Кимпулуй удвоил численность населения за десятилетие. Он вырос с 3420 жителей в 2011 году до более 7000 в 2021 году.

"В этом городе на севере страны, недалеко от Украины, почти 10 000 человек было зарегистрировано для голосования в 2024 году, но некоторые избирательные участки зафиксировали лишь 2% явки на муниципальных выборах, которые прошли в июне того же года", - говорится в статье.

Это вызвало подозрения у центральной власти. В ноябре 2024 года десятки рейдов выявили мошенничество: никакого экономического бума или бэби-бума не было, но почти 10 000 граждан Молдовы, Украины и России мошенническим путем получили румынские документы, установив фиктивные адреса в Вырфу Кампулуй, иногда без предварительного согласия собственников недвижимости.

Поддельные документы, которые якобы изготавливались годами в обмен на взятки, по сообщениям, были выданы чиновниками двух отделов ЗАГС при соучастии местных жителей.

По оценкам властей, более 18 700 выходцев из бывшего СССР имеют в Румынии фиктивные адреса, а некоторые из них уже получили румынские паспорта.

"По информации журналистских расследований и судебных источников, в некоторых случаях россияне даже присваивали личности погибших на фронте украинских военнослужащих", - пишет издание.

СМИ подчеркнуло, что с 1991 года действует процедура "восстановления" гражданства для тех, кто может доказать, что его предки родились или проживали на территориях бывшего Королевства Румыния в период 1918−1940 годов. К таким территориям относятся современная Молдова и отдельные регионы Украины, в частности часть Одесской и Черновицкой областей.

В Румынии там сформировались организованные группы, которые используют пробелы в административной системе для оформления поддельных документов. Они действуют открыто и активно продвигают свои услуги: в соцсетях массово появляется реклама для русскоязычной аудитории с предложениями "европейского гражданства".

Генеральная прокуратура Румынии сообщила о раскрытии преступной группы, созданной в 2022 году, которая состояла из семи граждан Украины и сотрудничала с местными адвокатами и чиновниками.