Le Monde: россиянам за деньги продают идентичность погибших солдат ВСУ, чтобы получить паспорт Евросоюза 2 553

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Все покупается, все продается.

Все покупается, все продается.

По оценкам властей, более 18 700 выходцев из бывшего СССР имеют фиктивные адреса.

Сотни граждан России путем мошенничества получили гражданство Румынии, чтобы обойти санкции или жить в Европейском Cоюзе.

Россияне получают "европейское гражданство" по поддельным румынским документам и таким образом избегают санкций или имеют возможность жить в ЕС. Об этом говорится в публикации французской газеты Le Monde.

С момента полномасштабного вторжения в Украину сотни граждан России мошенническим путем получили гражданство Румынии, чтобы обойти санкции или жить в Евросоюзе.

На фоне сокращения населения Румынии, которое продолжается с 1989 года, и отъезда граждан в другие страны ЕС, небольшой муниципалитет Варфу Кимпулуй удвоил численность населения за десятилетие. Он вырос с 3420 жителей в 2011 году до более 7000 в 2021 году.

"В этом городе на севере страны, недалеко от Украины, почти 10 000 человек было зарегистрировано для голосования в 2024 году, но некоторые избирательные участки зафиксировали лишь 2% явки на муниципальных выборах, которые прошли в июне того же года", - говорится в статье.

Это вызвало подозрения у центральной власти. В ноябре 2024 года десятки рейдов выявили мошенничество: никакого экономического бума или бэби-бума не было, но почти 10 000 граждан Молдовы, Украины и России мошенническим путем получили румынские документы, установив фиктивные адреса в Вырфу Кампулуй, иногда без предварительного согласия собственников недвижимости.

Поддельные документы, которые якобы изготавливались годами в обмен на взятки, по сообщениям, были выданы чиновниками двух отделов ЗАГС при соучастии местных жителей.

По оценкам властей, более 18 700 выходцев из бывшего СССР имеют в Румынии фиктивные адреса, а некоторые из них уже получили румынские паспорта.

"По информации журналистских расследований и судебных источников, в некоторых случаях россияне даже присваивали личности погибших на фронте украинских военнослужащих", - пишет издание.

СМИ подчеркнуло, что с 1991 года действует процедура "восстановления" гражданства для тех, кто может доказать, что его предки родились или проживали на территориях бывшего Королевства Румыния в период 1918−1940 годов. К таким территориям относятся современная Молдова и отдельные регионы Украины, в частности часть Одесской и Черновицкой областей.

В Румынии там сформировались организованные группы, которые используют пробелы в административной системе для оформления поддельных документов. Они действуют открыто и активно продвигают свои услуги: в соцсетях массово появляется реклама для русскоязычной аудитории с предложениями "европейского гражданства".

Генеральная прокуратура Румынии сообщила о раскрытии преступной группы, созданной в 2022 году, которая состояла из семи граждан Украины и сотрудничала с местными адвокатами и чиновниками.

Читайте нас также:
#гражданство #санкции #мошенничество #власть #Румыния #Россия-Евросоюз #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    30-го декабря

    Маловероятно, и с какого перепугу, украинцы могут получить наши паспорта? Я бы ещё понял продавать идентичность граждан ЕС, но Украина к нам каким боком относится,они ещё не в Евросоюзе. А хотят получить паспорт гражданина одной из стран, то им как и всем нужно прожить, сдать экзамен и тд, им послаблений нету никаких! И если это даже и так, то что написано в статье, то банальный развод и трата денег. Да и паспорта наши с защитой.

    1
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Иннокентий Сидоров
    30-го декабря

    Да и вообще хлопотно это. Да и родственники если гдето чтото всплывёт, а вариант такой, есть, могут кипиш поднять. И если это знают журналисты, то это явно бред какой-то. Серьёзные дела делают втихую. Повторюсь и затея, это глупая, даже если это и так. Украина не в ЕС ещё.

    1
    1

