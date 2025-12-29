Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Метеорологи прогнозируют катастрофические наводнения в Южном полушарии в 2026 году 0 584

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Затопленный австралийский штат Квинсленд.

Затопленный австралийский штат Квинсленд.

Хотя климатические модели расходятся в деталях, все они указывают на один общий тренд.

По мере усугубления проблемы глобального потепления аномальные осадки, приводящие к тяжелым последствиям, будут происходить все чаще. И хотя они затронут регионы неравномерно, некоторым странам все же придется готовиться к «экстремальным» ливням, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

По словам ученых, с ростом глобальных температур все больше воды испаряется с поверхности океанов в атмосферу, подпитывая облака и приводя к обильным осадкам. При этом одни регионы столкнутся с регулярными проливными дождями, в других изменения окажутся умеренными, а некоторые могут даже стать суше в целом.

Американские ученые составили климатические модели, чтобы точнее спрогнозировать, где и как могут развиваться такие мощные погодные системы. И их выводы сложно назвать оптимистичными.

«При сценарии высоких выбросов углерода суточные экстремальные осадки над сушей могут увеличиться примерно на 41% к 2100 году», — говорят исследователи. Проще говоря, ливни, способные вызывать наводнения, к концу века могут происходить почти вдвое чаще.

Согласно расчетам исследователей, с резким ростом «экстремальных» осадков столкнутся преимущественно страны, расположенные в Южном полушарии. Ученые подчеркивают: несмотря на то, что 41% — это среднемировое значение, региональные последствия будут сильно различаться. Хотя климатические модели расходятся в деталях, все они указывают на один общий тренд: меньше всех повезет странам Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Центральной Африки и северу Австралии.

В США значительное увеличение ожидается на юго-востоке и вдоль восточного побережья вплоть до восточной Канады.

А вот Европе резкие изменения режима осадков пока не грозят. Самым «спокойным» в этом отношении регионом назвали Францию. Впрочем, отдельные прогнозы указывают на несколько более интенсивные дожди на юго-востоке страны, особенно в районе Средиземноморского побережья.

В других регионах — Арктике, Канаде, России и скандинавских странах — в целом ожидается относительная стабильность, лишь с незначительными изменениями.

Читайте нас также:
#глобальное потепление #экология #катаклизмы #изменение климата
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Четверть миллиона евро за неделю выманили мошенники у жителей Латвии
Изображение к статье: Жительницы Поднебесной смогут в дальнейшем показать свои фото только лично. Иконка видео
Изображение к статье: Накрыли преступную сеть, в которой состояло более 200 «денежных мулов» из Латвии
Изображение к статье: Почему минувшие выходные спасатели оценивают как трагические

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?
В мире животных
Изображение к статье: Оливье-трансформер: советы диетолога по улучшению любимых блюд
Еда и рецепты
Изображение к статье: Молодёжная сборная Латвии U-20 в третьем матче чемпионата мира сыграет с Данией
Спорт
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео