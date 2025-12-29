Хотя климатические модели расходятся в деталях, все они указывают на один общий тренд.

По мере усугубления проблемы глобального потепления аномальные осадки, приводящие к тяжелым последствиям, будут происходить все чаще. И хотя они затронут регионы неравномерно, некоторым странам все же придется готовиться к «экстремальным» ливням, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

По словам ученых, с ростом глобальных температур все больше воды испаряется с поверхности океанов в атмосферу, подпитывая облака и приводя к обильным осадкам. При этом одни регионы столкнутся с регулярными проливными дождями, в других изменения окажутся умеренными, а некоторые могут даже стать суше в целом.

Американские ученые составили климатические модели, чтобы точнее спрогнозировать, где и как могут развиваться такие мощные погодные системы. И их выводы сложно назвать оптимистичными.

«При сценарии высоких выбросов углерода суточные экстремальные осадки над сушей могут увеличиться примерно на 41% к 2100 году», — говорят исследователи. Проще говоря, ливни, способные вызывать наводнения, к концу века могут происходить почти вдвое чаще.

Согласно расчетам исследователей, с резким ростом «экстремальных» осадков столкнутся преимущественно страны, расположенные в Южном полушарии. Ученые подчеркивают: несмотря на то, что 41% — это среднемировое значение, региональные последствия будут сильно различаться. меньше всех повезет странам Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Центральной Африки и северу Австралии.

В США значительное увеличение ожидается на юго-востоке и вдоль восточного побережья вплоть до восточной Канады.

А вот Европе резкие изменения режима осадков пока не грозят. Самым «спокойным» в этом отношении регионом назвали Францию. Впрочем, отдельные прогнозы указывают на несколько более интенсивные дожди на юго-востоке страны, особенно в районе Средиземноморского побережья.

В других регионах — Арктике, Канаде, России и скандинавских странах — в целом ожидается относительная стабильность, лишь с незначительными изменениями.