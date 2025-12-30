В понедельник из Латвии попытались выехать двое человек, в отношении которых действует запрет на выезд из страны, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Обе персоны были выявлены в аэропорту «Рига». Один гражданин Литвы собирался лететь в Египет, а гражданин Латвии — в Великобританию.

Кроме того, был запрещён выезд в Турцию несовершеннолетней гражданке Латвии, так как у неё не было нотариально заверенного согласия хотя бы одного из родителей на самостоятельный выезд из страны.

В то же время во въезде в Латвию было отказано гражданину Узбекистана, у которого не было действующей визы или вида на жительство, а также гражданину Таджикистана, который не смог обосновать цель и условия въезда и пребывания.

Попытку въехать в Латвию предпринял также гражданин Великобритании, в отношении которого действует запрет на въезд и пребывание на территории стран Шенгенской зоны.

По соображениям безопасности во въезде в Латвию было отказано ещё одному гражданину России и одному гражданину Украины.

Кроме того, у шести иностранцев на пограничных пунктах были выявлены нарушения условий пребывания.

В ходе мероприятий по контролю иммиграции внутри страны нарушения правил въезда или пребывания были выявлены у четырёх лиц — двух граждан Латвии, одного гражданина России и одного гражданина Сомали.