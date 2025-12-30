В понедельник из-за тления проводки из административного здания ООО "Rīgas nami" были эвакуированы сотрудники, выяснило агентство LETA.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в понедельник в 9:47 поступил вызов на Ратушную площадь в Риге, где на чердаке пятиэтажного общественного здания тлели электрические провода на площади 0,2 квадратного метра. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались 20 человек.

В "Rīgas nami" агентству LETA подтвердили, что в административном здании компании по адресу Ратушная площадь 5 в понедельник сработала система противопожарной безопасности. Причиной срабатывания стало задымление, вызванное тлением электропроводки вентиляционной системы на небольшой площади — 0,2 квадратного метра.

До прибытия ГПСС все сотрудники эвакуировались из здания в целях безопасности. ГПСС оперативно прибыла на место происшествия, ситуация была проверена и устранена, пострадавших нет.

Согласно заключению ГПСС, сотрудники смогли вернуться на свои рабочие места и продолжить работу в течение часа.

"Состояние инженерных коммуникаций здания в настоящее время проходит углублённую оценку, а также планируются профилактические меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем", — сообщил представитель компании Янис Бунте.

В 2024 году "Rīgas nami" работала с оборотом в 27,5 миллиона евро и убытками в размере 178 650 евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv". Уставной капитал "Rīgas nami" составляет 109,6 миллиона евро, владельцем предприятия является Рижское самоуправление.