Во время праздничных выходных в окрестностях Бауски женщина, не имеющая водительских прав, получила штраф в размере 3280 евро за превышение скорости, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

26 декабря около 2:30 ночи в Баусском крае на Баусском шоссе полицейские заметили автомобиль марки BMW, который на участке дороги с разрешённой скоростью 90 километров в час (км/ч) двигался со скоростью 167 км/ч, превысив допустимую скорость на 77 км/ч.

Полицейские начали преследование автомобиля, который уже въехал в населённый пункт, где максимальная разрешённая скорость составляет 50 км/ч, однако машина продолжала движение со скоростью 124 км/ч.

Сотрудники полиции потребовали от водителя остановить транспортное средство. При проверке личности водителя выяснилось, что за рулём находилась женщина 1989 года рождения, не имеющая водительских прав.

Государственная полиция начала два административных производства за превышение допустимой скорости — одно за нарушение вне населённого пункта, другое за превышение скорости в населённом пункте. За эти нарушения предусмотрен штраф от 1400 до 2000 евро, а также лишение водительских прав на срок от 12 до 36 месяцев.

Кроме того, начато административное производство за управление транспортным средством без водительских прав. За это нарушение предусмотрен штраф от 280 до 570 евро.

В данном случае женщине за рулём был назначен общий штраф в размере 3280 евро.