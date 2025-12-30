Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ночная гонка под Бауской: женщину без прав оштрафовали на 3280 евро 2 1124

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ночная гонка под Бауской: женщину без прав оштрафовали на 3280 евро

Во время праздничных выходных в окрестностях Бауски женщина, не имеющая водительских прав, получила штраф в размере 3280 евро за превышение скорости, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

26 декабря около 2:30 ночи в Баусском крае на Баусском шоссе полицейские заметили автомобиль марки BMW, который на участке дороги с разрешённой скоростью 90 километров в час (км/ч) двигался со скоростью 167 км/ч, превысив допустимую скорость на 77 км/ч.

Полицейские начали преследование автомобиля, который уже въехал в населённый пункт, где максимальная разрешённая скорость составляет 50 км/ч, однако машина продолжала движение со скоростью 124 км/ч.

Сотрудники полиции потребовали от водителя остановить транспортное средство. При проверке личности водителя выяснилось, что за рулём находилась женщина 1989 года рождения, не имеющая водительских прав.

Государственная полиция начала два административных производства за превышение допустимой скорости — одно за нарушение вне населённого пункта, другое за превышение скорости в населённом пункте. За эти нарушения предусмотрен штраф от 1400 до 2000 евро, а также лишение водительских прав на срок от 12 до 36 месяцев.

Кроме того, начато административное производство за управление транспортным средством без водительских прав. За это нарушение предусмотрен штраф от 280 до 570 евро.

В данном случае женщине за рулём был назначен общий штраф в размере 3280 евро.

Читайте нас также:
#Бауска #штрафы #скорость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    30-го декабря

    А если бы, кто то вышел на дорогу? И стоило это того, чтобы угробить людей. Зачем менты гнались за ней подвергая угрозе жизни других людей. Да, и она ничего криминального не совершила, ведь, когда гнались не знали, что она без прав. Я понял бы, за особо опасным преступником, но просто женщина.

    7
    7
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Дед
    30-го декабря

    Ну во-первых , то что за ней гнались указано не было (попросили остановиться)(2) если бы, эта еб... шкаф кого-то сбила, ведь ограничения скоростного режима непросто так стоят (3) откуда вы вечно берётесь, защитники идиотов на дорогах. Радуйся что под колеса этой идиотки, не ты не твои дети не попали.

    6
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Из-за загоревшейся новогодней ёлки в Риге пострадал человек
Изображение к статье: Большинство вызовов из-за сильного ветра поступило из Риги и окрестностей
Изображение к статье: Погибшие от рук соседей в 1943 году. Иконка видео
Изображение к статье: Из здания Rīgas nami эвакуировали сотрудников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: Во Франции рассказали о проблемах из-за кредита Киеву
В мире
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео