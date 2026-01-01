Baltijas balss logotype
Подсчитано, сколько за минувшие сутки было задержано водителей за вождение в нетрезном виде 0 2984

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подсчитано, сколько за минувшие сутки было задержано водителей за вождение в нетрезном виде
ФОТО: LETA

В канун Нового года за вождение в состоянии опьянения были задержаны девять водителей, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Рижском регионе за рулём в нетрезвом состоянии был задержан один водитель, в Видземе — четыре, в Земгале и Латгале — по двое.

У двух водителей концентрация алкоголя в организме не превышала 1,5 промилле — им грозит административная ответственность, остальные понесут уголовную ответственность.

Кроме того, начат один уголовный процесс за управление транспортным средством, предположительно, под воздействием наркотических веществ.

У трёх водителей транспортные средства будут конфискованы, у остальных пяти будет взыскана их стоимость.

В сфере дорожного движения за прошедшие сутки было вынесено 357 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 85 — за превышение скорости и 23 — за агрессивное вождение.

Больше всего случаев превышения допустимой скорости зафиксировано в Видземе — 31, и в Курземе — 26. В Земгале за это оштрафованы 12 водителей, в Рижском регионе — семеро, в Латгале — девять.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали десять человек.

