В канун Нового года за вождение в состоянии опьянения были задержаны девять водителей, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Рижском регионе за рулём в нетрезвом состоянии был задержан один водитель, в Видземе — четыре, в Земгале и Латгале — по двое.

У двух водителей концентрация алкоголя в организме не превышала 1,5 промилле — им грозит административная ответственность, остальные понесут уголовную ответственность.

Кроме того, начат один уголовный процесс за управление транспортным средством, предположительно, под воздействием наркотических веществ.

У трёх водителей транспортные средства будут конфискованы, у остальных пяти будет взыскана их стоимость.

В сфере дорожного движения за прошедшие сутки было вынесено 357 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 85 — за превышение скорости и 23 — за агрессивное вождение.

Больше всего случаев превышения допустимой скорости зафиксировано в Видземе — 31, и в Курземе — 26. В Земгале за это оштрафованы 12 водителей, в Рижском регионе — семеро, в Латгале — девять.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали десять человек.