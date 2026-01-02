Baltijas balss logotype
На место взрыва в Риге приехал и.о премьер-министра Латвии: он уже рассказал, кто во всём виноват 0 3155

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV

Предварительная информация свидетельствует о том, что взрыв на улице Баускас был вызван безответственными действиями, заявил министр внутренних дел Латвии и исполняющий обязанности премьер-министра Рихардс Козловскис.

Как сообщила советник министра Элина Бивиня, в пятницу вечером Козловскис лично прибыл на улицу Баускас, где в многоквартирном доме произошёл взрыв, в результате которого в одном из подъездов были разрушены два верхних этажа здания.

«На месте происшествия работают все ответственные службы. Как только спасательные работы будут завершены, Государственная полиция осмотрит место происшествия. В настоящее время Государственная полиция начала расследование и установит все детали произошедшего, чтобы привлечь к ответственности тех, кто вызвал такую чрезвычайную ситуацию», — заявил министр.

Как сообщал bb.lv, аварийная служба Gaso в пятницу в 14:58 получила информацию о запахе газа в лестничной клетке жилого дома на улице Баускас. Бригада аварийной службы прибыла на место вызова в 15:05.

При обследовании здания сотрудники Gaso зафиксировали концентрацию газа возле одной из квартир на пятом этаже дома. Находившийся в квартире человек открыл дверь, однако, увидев сотрудников Gaso, закрыл её, не допустив специалистов в квартиру.

Во время проведения работ по отключению газа, когда один из сотрудников Gaso находился в лестничной клетке дома, в квартире на пятом этаже произошёл взрыв. В результате взрыва сотрудник Gaso погиб на месте происшествия.

#происшествие #Латвия #взрыв #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
