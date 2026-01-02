Baltijas balss logotype
Стало известно, кто погиб во время взрыва в Риге

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

Ответственные службы поминутно воссоздали ситуацию, приведшую к смертельному взрыву в рижской пятиэтажке.

В результате взрыва газа в здании на улице Баускас в Риге погиб сотрудник АО Gaso, сообщили в компании.

Аварийная служба Gaso в пятницу в 14:58 получила сообщение о запахе газа в лестничной клетке жилого дома на улице Баускас. Бригада аварийной службы прибыла на место вызова в 15:05.

При обследовании здания сотрудники Gaso зафиксировали концентрацию газа возле одной из квартир на пятом этаже дома. Находившийся в квартире человек открыл дверь, однако, увидев сотрудников Gaso, закрыл её, не допустив специалистов в квартиру.

Сотрудники Gaso приступили к выполнению неотложных мер безопасности — была прекращена подача газа во всё здание.

Поскольку у работников Gaso возникли обоснованные подозрения в незаконных действиях с газопроводом здания, были вызваны Государственная пожарно-спасательная служба и Государственная полиция.

Во время проведения работ, когда один из сотрудников Gaso находился в лестничной клетке дома, в квартире на пятом этаже произошёл взрыв. В результате взрыва сотрудник Gaso погиб на месте происшествия.

В Государственной полиции сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о преступлениях против общественной безопасности и общественного порядка.

Как сообщал bb.lv, сегодня в Риге, в Торнякалнсе, взорвался пятиэтажный дом. Одни человек погиб, по меньшей мере трое ранены, дестяки остались без крова.

#трагедия #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
