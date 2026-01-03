Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают без вести пропавшую Диану Кудерову, 1959 года рождения, которая в последний раз связывалась с родственниками 31 декабря 2025 года, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. У женщины, возможно, имеются проблемы со здоровьем.

В распоряжении полиции имеется информация, что 25 декабря 2025 года женщина отправилась в Неаполь (Италия), а 28 декабря на поезде выехала в Милан, где находилась в аэропорту Мальпенса.

Приметы: рост 163 см, короткие светло-розовые волосы. При себе у женщины был чёрный чемодан.

Государственная полиция призывает ознакомиться с изображением разыскиваемой и откликнуться всех, кто знает о её местонахождении, позвонив по телефону 112.