В последний раз видели в Италии: полиция разыскивает женщину из Латвии 1 1648

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В последний раз видели в Италии: полиция разыскивает женщину из Латвии
ФОТО: LETA

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают без вести пропавшую Диану Кудерову, 1959 года рождения, которая в последний раз связывалась с родственниками 31 декабря 2025 года, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. У женщины, возможно, имеются проблемы со здоровьем.

В распоряжении полиции имеется информация, что 25 декабря 2025 года женщина отправилась в Неаполь (Италия), а 28 декабря на поезде выехала в Милан, где находилась в аэропорту Мальпенса.

Приметы: рост 163 см, короткие светло-розовые волосы. При себе у женщины был чёрный чемодан.

Государственная полиция призывает ознакомиться с изображением разыскиваемой и откликнуться всех, кто знает о её местонахождении, позвонив по телефону 112.

#полиция #Италия #Латвия #розыск #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го января

    Видимо этот чёрный чемодан и стал "виновником" похищения?

    2
    1

