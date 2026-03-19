Как быстро очистить пуховик перед хранением на лето

Дата публикации: 19.03.2026
Изображение к статье: Как быстро очистить пуховик перед хранением на лето

Перед тем как убрать зимнюю куртку на хранение до следующего сезона, многие стараются постирать ее. Однако стирка пуховика — не самая простая процедура. После нее наполнитель может сбиться, а вернуть изделию прежнюю форму бывает сложно.

Если сама куртка выглядит чистой, а загрязнены только воротник или манжеты, можно обойтись без стирки. Справиться с такими пятнами помогает простой лайфхак.

Средство, которое есть почти у каждого

Удалить локальные загрязнения можно при помощи обычной мицеллярной воды. Это средство предназначено для снятия макияжа, поэтому мягко очищает поверхность и не повреждает ткань.

Особенно хорошо мицеллярная вода справляется со следами тонального крема, пудры или помады на воротнике пуховика.

Как очистить воротник и рукава

Чтобы убрать пятна, достаточно нанести несколько капель мицеллярной воды на ватный диск. Затем аккуратно протрите загрязнённые участки лёгкими движениями.

Таким же способом можно очистить края рукавов и другие места, которые чаще всего пачкаются при носке.

Что сделать после очистки

После обработки ткань желательно протереть влажной салфеткой, чтобы удалить остатки средства. Затем куртку нужно хорошо просушить при комнатной температуре.

Если загрязнения были небольшими, после такой процедуры пуховик можно спокойно убирать на хранение до следующего холодного сезона.

