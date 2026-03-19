Индекс свободы в США с начала второго президентского срока Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня за последние 50 лет. Об этом сообщила в четверг, 19 марта, международная неправительственная организация Freedom House со ссылкой на собственное ежегодное исследование.

Показатель индекса свободы в США понизился на три пункта и теперь составляет 81 балл по стобалльной шкале, это худшее значение с начала наблюдений в 1972 году. Freedom House по-прежнему относит США к категории свободных государств, но по состоянию на 2026 год показатель этой страны находится ниже уровня западноевропейских государств и Южной Кореи - и теперь сравнялся с индексом свободы в ЮАР.

Из заявления Freedom House следует, что снижение показателя для США связано с "дисфункциональностью" законодательной власти на фоне "доминирования" исполнительной, давлением на свободу слова и "попытками правительства подорвать антикоррупционные механизмы".

Freedom House: Меньше четверти населения мира живет в свободных странах

Как отмечает Freedom House, лишь 21% населения мира живет в странах, которые можно классифицировать как свободные. По словам одной из авторов исследования - Кэтрин Грот, - за последние 20 лет больше государств перешли из категории "свободных" в статус "несвободных".

За минувший год только три страны качественно улучшили свои показатели и перешли из категории "частично свободных" в "свободные": Боливия, Малави и Фиджи. Единственной страной, получившей 100 из 100 баллов, стала Финляндия.

Россия остается в статусе "несвободного" государства

Россия остается в статусе "несвободного" государства - 12 из 100 баллов. Оккупированные РФ территории Украины получили и вовсе отрицательный рейтинг свободы - минус 1 балл. В Freedom House считают, что в "авторитарной политической системе России власть сосредоточена в руках президента Владимира Путина", который "опирается на лояльные силовые структуры, судебную систему, контролируемые медиасреду и парламент", а также "подавляет инакомыслие".