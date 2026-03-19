Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лукашенко могут принять в Вашингтоне 0 253

В мире
Дата публикации: 19.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Лукашенко могут принять в Вашингтоне

При этом США добиваются освобождения более 1100 белорусских заключенных.

США начали смягчать санкционное давление на Беларусь после освобождения 250 политзаключенных, - сообщает Deutsche Welle. По итогам переговоров в Минске спецпредставитель США Джон Коул заявил, что стороны работают над возможным визитом Александра Лукашенко в Соединенные Штаты - шагом, который стал бы прорывом для авторитарного правителя после долгих лет изоляции.

Ключевым элементом переговоров стало освобождение заключенных. По данным правозащитного центра "Вясна", при содействии США были помилованы 250 человек. Среди них - известные фигуры, в том числе Валентин Стефанович, Марфа Рабкова и Наста Лойко. 15 освобожденных покинули страну, остальные остаются в Беларуси.

На фоне этих шагов Вашингтон пошел на заметные уступки: из санкционных списков исключены "Беларуськалий" и Белорусская калийная компания - ключевые источники экспортных доходов страны. Также сняты ограничения с "Белинвестбанка", Банка развития и министерства финансов. Ранее аналогичные договоренности уже сопровождались освобождением десятков заключенных, включая лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого и оппозиционных политиков.

Переговоры также затрагивают возможное восстановление работы американского посольства в Минске, закрытого после начала войны в Украине. При этом США добиваются освобождения более 1100 белорусских заключенных.

Читайте нас также:
#Лукашенко #США #санкции #дипломатия #переговоры #Беларусь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео