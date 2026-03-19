США начали смягчать санкционное давление на Беларусь после освобождения 250 политзаключенных, - сообщает Deutsche Welle. По итогам переговоров в Минске спецпредставитель США Джон Коул заявил, что стороны работают над возможным визитом Александра Лукашенко в Соединенные Штаты - шагом, который стал бы прорывом для авторитарного правителя после долгих лет изоляции.

Ключевым элементом переговоров стало освобождение заключенных. По данным правозащитного центра "Вясна", при содействии США были помилованы 250 человек. Среди них - известные фигуры, в том числе Валентин Стефанович, Марфа Рабкова и Наста Лойко. 15 освобожденных покинули страну, остальные остаются в Беларуси.

На фоне этих шагов Вашингтон пошел на заметные уступки: из санкционных списков исключены "Беларуськалий" и Белорусская калийная компания - ключевые источники экспортных доходов страны. Также сняты ограничения с "Белинвестбанка", Банка развития и министерства финансов. Ранее аналогичные договоренности уже сопровождались освобождением десятков заключенных, включая лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого и оппозиционных политиков.

Переговоры также затрагивают возможное восстановление работы американского посольства в Минске, закрытого после начала войны в Украине. При этом США добиваются освобождения более 1100 белорусских заключенных.