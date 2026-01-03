В результате взрыва газа в рижском районе Торнякалнс на улице Баускас погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Изначально сообщалось об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Сегодня в ГПСС сообщили, что в результате взрыва погибли два человека, ещё двое получили травмы. Во время спасательных работ пострадал также пожарный, который был доставлен в медицинское учреждение. Один из погибших — сотрудник аварийной службы АО "Gaso", прибывший на вызов по поводу возможной утечки газа.

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, в ходе спасательных работ в квартире на пятом этаже было обнаружено ещё одно тело. Имеющаяся на данный момент у полиции информация указывает на то, что этот человек, возможно, и совершил преступное деяние.

Одновременно проводятся и другие следственные действия для установления точных обстоятельств произошедшего. Будут назначены экспертизы.

До прибытия ГПСС из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, ещё 11 человек были эвакуированы пожарными.

В результате происшествия спасены три человека и шесть кошек.

Пожарные продолжают работу на месте происшествия. Продолжает работу и оперативный штаб, созданный накануне.

Накануне был задействован автокран, с помощью которого демонтировали 13 панелей. В течение всей ночи продолжались работы по удалению опасных конструкций.

В настоящее время эти работы завершены, на месте происшествия ожидается строительный инспектор, который осмотрит часть здания, пострадавшую в результате взрыва.

В Государственной полиции начат уголовный процесс по 20-й главе Уголовного закона — о преступлениях против общественной безопасности и общественного порядка.

После того как строительный инспектор осмотрит здание и сотрудники Государственной полиции получат разрешение, будет проведён осмотр места происшествия для выполнения необходимых следственных действий.

Как уже сообщала LETA, до получения заключения сертифицированного строительного специалиста эксплуатация здания, пострадавшего в результате взрыва газа, запрещена.

В пятиэтажном многоквартирном доме из-за повреждения газопровода произошёл взрыв, в результате которого обрушились четвёртый и пятый этажи, а также крыша здания.

Дом обслуживает ООО "Latvijas namsaimnieks". В нём 74 квартиры, из которых четыре принадлежат самоуправлению. По пока официально не подтверждённой информации, взрыв произошёл из-за незаконного подключения газа в одной из квартир, принадлежащих самоуправлению.

Читать еще: Новые подробности взрыва в Торнякалнсе: цепочка трагических событий началась днем ранее