Кража чужого имущества считается завершённой с момента фактического установления власти над ним, пришёл к выводу Верховный суд (ВС), рассматривая кассацию по делу о краже чужого движимого имущества в крупном размере, совершённой группой лиц из магазина в Валмиере.

Как сообщили в Верховном суде, суд отменил приговор Видземского окружного суда в части назначенного обвиняемым наказания и направил дело на новое рассмотрение в окружной суд.

По делу обвиняются двое граждан Румынии, один из которых вместе с двумя другими лицами проник в помещения магазина с целью похищения мобильных телефонов и планшетов общей стоимостью около 35 000 евро, а второй содействовал краже, оставаясь снаружи и наблюдая за обстановкой.

Кражу не удалось довести до конца, поскольку в магазине сработала сигнализация и прибыла охрана, которая задержала одного из обвиняемых. Остальные участники скрылись с места происшествия.

При рассмотрении дела Верховному суду необходимо было ответить на вопрос, с какого момента кража считается завершённой. ВС установил, что в судебной практике сложилось неоднозначное понимание того, с какого момента следует признавать факт незаконного завладения имуществом.

Ссылаясь на правовые доктрины межвоенного периода и современности, а также на закреплённое в Гражданском законе понимание приобретения владения вещью, Верховный суд признал, что кража считается завершённой не с того момента, когда у лица, совершающего кражу, появилась реальная возможность распоряжаться имуществом по своему усмотрению, а лишь тогда, когда оно физически получило фактическую власть над имуществом и стало единственным, кто может воздействовать на него по своей воле.

В решении ВС также обращено внимание на то, что приобретение фактической власти различается в зависимости от свойств имущества, а именно его размеров и возможности перемещения.

Как разъясняется в решении, фактическая власть над небольшими предметами приобретается посредством физического контроля, например, путём физического захвата предмета и помещения его в сумку, тогда как фактическая власть над крупногабаритными и трудно перемещаемыми предметами приобретается постепенно — посредством нескольких последовательных действий, направленных на достижение этой цели.

Из обстоятельств дела следует, что действия обвиняемых свидетельствовали о постепенном изъятии имущества, однако к моменту прерывания кражи обвиняемые ещё не установили физический контроль над этим имуществом: часть устройств была сложена в сумку, тогда как другие продолжали перемещаться вместе с сейфом, в котором они находились. В связи с этим Верховный суд признал, что окружной суд обоснованно квалифицировал кражу как незавершённую.

В то же время Верховный суд установил, что окружной суд в своём приговоре не обосновал, почему при наличии различающихся и взаимно противоречивых показаний обвиняемых не было установлено отягчающее ответственность обстоятельство — дача ложных показаний.