Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Еще не украли или уже своровали? Верховный суд Латвии разобрался с румынскими налетчиками 0 1140

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Еще не украли или уже своровали? Верховный суд Латвии разобрался с румынскими налетчиками
ФОТО: dreamstime

Кража чужого имущества считается завершённой с момента фактического установления власти над ним, пришёл к выводу Верховный суд (ВС), рассматривая кассацию по делу о краже чужого движимого имущества в крупном размере, совершённой группой лиц из магазина в Валмиере.

Как сообщили в Верховном суде, суд отменил приговор Видземского окружного суда в части назначенного обвиняемым наказания и направил дело на новое рассмотрение в окружной суд.

По делу обвиняются двое граждан Румынии, один из которых вместе с двумя другими лицами проник в помещения магазина с целью похищения мобильных телефонов и планшетов общей стоимостью около 35 000 евро, а второй содействовал краже, оставаясь снаружи и наблюдая за обстановкой.

Кражу не удалось довести до конца, поскольку в магазине сработала сигнализация и прибыла охрана, которая задержала одного из обвиняемых. Остальные участники скрылись с места происшествия.

При рассмотрении дела Верховному суду необходимо было ответить на вопрос, с какого момента кража считается завершённой. ВС установил, что в судебной практике сложилось неоднозначное понимание того, с какого момента следует признавать факт незаконного завладения имуществом.

Ссылаясь на правовые доктрины межвоенного периода и современности, а также на закреплённое в Гражданском законе понимание приобретения владения вещью, Верховный суд признал, что кража считается завершённой не с того момента, когда у лица, совершающего кражу, появилась реальная возможность распоряжаться имуществом по своему усмотрению, а лишь тогда, когда оно физически получило фактическую власть над имуществом и стало единственным, кто может воздействовать на него по своей воле.

В решении ВС также обращено внимание на то, что приобретение фактической власти различается в зависимости от свойств имущества, а именно его размеров и возможности перемещения.

Как разъясняется в решении, фактическая власть над небольшими предметами приобретается посредством физического контроля, например, путём физического захвата предмета и помещения его в сумку, тогда как фактическая власть над крупногабаритными и трудно перемещаемыми предметами приобретается постепенно — посредством нескольких последовательных действий, направленных на достижение этой цели.

Из обстоятельств дела следует, что действия обвиняемых свидетельствовали о постепенном изъятии имущества, однако к моменту прерывания кражи обвиняемые ещё не установили физический контроль над этим имуществом: часть устройств была сложена в сумку, тогда как другие продолжали перемещаться вместе с сейфом, в котором они находились. В связи с этим Верховный суд признал, что окружной суд обоснованно квалифицировал кражу как незавершённую.

В то же время Верховный суд установил, что окружной суд в своём приговоре не обосновал, почему при наличии различающихся и взаимно противоречивых показаний обвиняемых не было установлено отягчающее ответственность обстоятельство — дача ложных показаний.

Читайте нас также:
#кража #Румыния
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Два отчаянных любителя подлёдной рыбалки решили проверить толщину льда под Алуксне; одного спасти не удалось
Изображение к статье: Новые версии о виновных во взрыве газа в Риге, скорее всего, не появятся — министр
Изображение к статье: Эта Анечка всегда в отличной форме. Иконка видео
Изображение к статье: «Вылила воду, а надо было бросать одеяла»: в Салдусе у женщины загорелся плоский телевизор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Фиг вам! Долина отказалась передавать квартиру в обещанный срок
Lifenews
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео