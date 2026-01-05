Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жители дома, пострадавшего от взрыва, могут подать заявку на кризисное пособие в четырех местах 0 168

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.01.2026
LETA
Изображение к статье: Жители дома, пострадавшего от взрыва, могут подать заявку на кризисное пособие в четырех местах

Жители дома на улице Баускас в Риге, пострадавшего от взрыва газа, могут подать заявку на кризисное пособие в четырех местах, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Заявление на предоставление кризисного пособия можно подать в Рижскую социальную службу на ул. Базницас, 19/23, в Центр социальной помощи и социальных услуг Пардаугавского района на ул. Э. Смильгя, 46, в Центр социальной помощи и социальных услуг Латгальского района на ул. Аглонас, 35/1, или в Центр социальной помощи и социальных услуг Зиемельского района на ул. Иерикю, 2b.

Жителей призывают обращаться в Рижскую социальную службу и в том случае, если необходима помощь другого рода - одежда, восстановление документов или другая социальная поддержка.

Как сообщалось, в результате взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Баускас в Торнякалнсе погибли два человека - человек, производивший в одной из квартир нелегальные действия с газопроводом, и сотрудник аварийной службы газоснабжающей компании "Gaso", который отправился на вызов в связи с утечкой газа. Еще два человека пострадали.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошел из-за незаконных действий, приведших к повреждению газопровода. В результате взрыва частично обрушились четвертый и пятый этажи здания, а также кровля.

Читайте нас также:
#рижская дума #газопровод
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Два отчаянных любителя подлёдной рыбалки решили проверить толщину льда под Алуксне; одного спасти не удалось
Изображение к статье: Новые версии о виновных во взрыве газа в Риге, скорее всего, не появятся — министр
Изображение к статье: Эта Анечка всегда в отличной форме. Иконка видео
Изображение к статье: «Вылила воду, а надо было бросать одеяла»: в Салдусе у женщины загорелся плоский телевизор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео