Жители дома на улице Баускас в Риге, пострадавшего от взрыва газа, могут подать заявку на кризисное пособие в четырех местах, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Заявление на предоставление кризисного пособия можно подать в Рижскую социальную службу на ул. Базницас, 19/23, в Центр социальной помощи и социальных услуг Пардаугавского района на ул. Э. Смильгя, 46, в Центр социальной помощи и социальных услуг Латгальского района на ул. Аглонас, 35/1, или в Центр социальной помощи и социальных услуг Зиемельского района на ул. Иерикю, 2b.

Жителей призывают обращаться в Рижскую социальную службу и в том случае, если необходима помощь другого рода - одежда, восстановление документов или другая социальная поддержка.

Как сообщалось, в результате взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Баускас в Торнякалнсе погибли два человека - человек, производивший в одной из квартир нелегальные действия с газопроводом, и сотрудник аварийной службы газоснабжающей компании "Gaso", который отправился на вызов в связи с утечкой газа. Еще два человека пострадали.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошел из-за незаконных действий, приведших к повреждению газопровода. В результате взрыва частично обрушились четвертый и пятый этажи здания, а также кровля.