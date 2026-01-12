Baltijas balss logotype
Депутату Бундестага Матиасу Моосдорфу грозят 3 года тюрьмы за нацистское приветствие 0 344

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Внешне его не заподозришь в симпатиях к Гитлеру.

Внешне его не заподозришь в симпатиях к Гитлеру.

По данным Bild, в 2023 и 2024 годах он дал несколько концертов в России.

В заявлении прокуратуры говорится, что в июне 2023 года подозреваемый якобы «поприветствовал коллегу по партии у восточного входа в здание Рейхстага щелчком каблуков и нацистским приветствием».

В Германии приветствие подобным образом является незаконным и карается лишением свободы на срок до трех лет.

Bild назвала имя депутата: это 60-летний Маттиас Моосдорф, член парламента от Цвиккау в восточногерманской земле Саксония.

«Обвиняемый, как утверждается, знал, что приветствие было видно другим людям в вестибюле», — заявили прокуроры.

В октябре Моосдорф был лишен парламентской неприкосновенности в связи с этим обвинением.

Он опубликовал на платформе X сообщение, в котором отрицал, что делал этот жест.

Моосдорф является членом партии Альтернатива для Германии с 2016 года и до недавнего времени был представителем парламентской фракции партии по вопросам внешней политики.

Однако в мае он был отстранен от этой должности после того, как его дружелюбное отношение к России вызвало трения внутри партии.

В октябре 2024 года стало также известно, что Моосдорф, виолончелист по профессии, является почетным профессором Московского университета музыки.

По данным Bild, в 2023 и 2024 годах он дал несколько концертов в России, которые, как утверждается, были оплачены Кремлем. Фонд «Мост искусств» немецкого культурного менеджера Ханса-Йоахима Фрея получил более 600 000 евро на два фестиваля Чайковского, в рамках которых Моосдорф давал концерты для виолончели в России. Деньги предоставил путинский «Президентский фонд культурных инициатив», который независимые российские СМИ называют «кормушкой для пропагандистов». Фонд прямо указывался в качестве спонсора в тексте, сопровождающем концерты Моосдорфа.

Моосдорф не ответил на запрос о сумме гонорара, которую он получил за два выступления в Санкт-Петербурге. В ответ на более раннее сообщение он заявил, что плата за концерт в Эрмитаже в Санкт-Петербурге в сентябре 2024 года является “международно принятой для такого рода мероприятий”.

Осталось неясным, кто покрывал расходы на перелет и проживание в поездках в 2023 и 2024 годах и какую роль фонд Фрея играл в принятом Моосдорфом звании почетного профессора в Московском университете музыки имени Гнесиных, финансируемом министерством культуры России.

#пропаганда #скандалы #музыка #нацизм #финансирование #Россия #Германия #политика
