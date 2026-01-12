В Москве, в элитной косметологической клинике Elmas, после операции по увеличению ягодиц скончалась 38-летняя блогер Юлия Бурцева. Об этом сообщил Телеграм-канал «112». Врачи прилагали все усилия, чтобы спасти девушку, но, к сожалению, их усилия оказались тщетными.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ранее стало известно, что блогер впала в кому. У пациентки развился анафилактический шок, и ее экстренно госпитализировали в критическом состоянии.

Юлия Бурцева специально прилетела ради операции в Москву — сама она постоянно проживала с мужем-итальянцем и семьей в Италии. В ее блоге было около 70 тысяч подписчиков, и она активно рассказывала о жизни в Италии, об отношениях и различии двух культур.

«Мой муж получил работу мечты, хорошую зарплату, полный соцпакет, у меня даже не укладывается в голове, зачем это все нужно руководству. Оплата всей жизни, включая путешествия, лечение, развлечения, еду и т. д. на всю семью — и все это помимо заработной платы… пожизненно. К нам пришла собака. Именно пришла и не уходит… Мы ее приняли. Нам жаль, что прежнему хозяину, нашему соседу, хорошему мужику, она почему-то не нужна, она мне кажется несчастной и до сих пор, но мы вроде делаем для нее все», — писала в блоге Юлия.