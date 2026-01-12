Baltijas balss logotype
Московский пластический хирург принес трагедию в семью блогерки из Италии 7 1742

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юля не позозревала о кошмарном исходе.

Юля не позозревала о кошмарном исходе.

У 38-летней Юлии были десятки тысяч фанатов.

В Москве, в элитной косметологической клинике Elmas, после операции по увеличению ягодиц скончалась 38-летняя блогер Юлия Бурцева. Об этом сообщил Телеграм-канал «112». Врачи прилагали все усилия, чтобы спасти девушку, но, к сожалению, их усилия оказались тщетными.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ранее стало известно, что блогер впала в кому. У пациентки развился анафилактический шок, и ее экстренно госпитализировали в критическом состоянии.

Юлия Бурцева специально прилетела ради операции в Москву — сама она постоянно проживала с мужем-итальянцем и семьей в Италии. В ее блоге было около 70 тысяч подписчиков, и она активно рассказывала о жизни в Италии, об отношениях и различии двух культур.

1242x1535_0xOupZTe6D_4192721765574685467.jpg

«Мой муж получил работу мечты, хорошую зарплату, полный соцпакет, у меня даже не укладывается в голове, зачем это все нужно руководству. Оплата всей жизни, включая путешествия, лечение, развлечения, еду и т. д. на всю семью — и все это помимо заработной платы… пожизненно. К нам пришла собака. Именно пришла и не уходит… Мы ее приняли. Нам жаль, что прежнему хозяину, нашему соседу, хорошему мужику, она почему-то не нужна, она мне кажется несчастной и до сих пор, но мы вроде делаем для нее все», — писала в блоге Юлия.

#трагедия #смерть #блогер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
4
0
0
1

Оставить комментарий

(7)
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го января

    Видимо, неверху решили, что лишняя задница ей не нужна.

    Вообще поражаюсь этим дурам: одно дело, если какое уродство или травмы-ожоги убрать - тут всё понятно, риск оправдан. Но добровольно ложиться под скальпель и под наркоз, чтобы напихать жиру в губы-сиськи-задницы? Идиотки...

    45
    2
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    12-го января

    Ну а как еще мужа-итальянца заарканить? Только задницей. А когда под 40, рожавшая, а на регулярные правильные тренировки характера не хватает - остается только чего-нить куда-нить подкачать. Да и по физии судя это у нее далеко не первое вмешательство

    22
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    12-го января

    Я же говорю - ну и дуры. У меня тут невестка сына задолбала - хочу грудь увеличить, оплати. Причём долбит при родне, не особо стесняясь. Я уже не выдержал и говорю: у тебя что, мужу ухватиться не за что? Обиделась, пришлось ей показывать в сети, как с надувными сиськами тяжко приходится - и спать только на спине, и к мужу не прижаться как следует, а то силикон убежит... Ну, дуры, они дуры и есть! :)

    20
    1
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    12-го января

    По-моему, в первый раз у нас полный консенсунс. Не в сиськах счастье, особенно для замужней бабы.

    13
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    13-го января

    Ну, не в первый раз, но всё равно приятно. :)

    3
    0
  • V
    Viktot
    12-го января

    Новость глобальная)))) Что ещё из глобального раздела?)))

    23
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Viktot
    12-го января

    В здоровых отношениях баба не давится салатом, а радостно жрёт мясо, запивая его пивом и при этом постоянно пердит и рыгает.

    12
    3
Читать все комментарии

