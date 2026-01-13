Турецкий суд постановил, что отвергнутая жена имеет право на развод, поскольку ее муж ставил лайки под откровенными фотографиями других женщин в социальных сетях.

Необычный случай произошел в турецком городе Кайсери, где местная жительница, известная в СМИ только как HB, подала на развод со своим мужем, обвинив его в словесных унижениях и оскорблениях, а также в том, что он проводил много времени в социальных сетях, ставил лайки под фотографиями других женщин и оставлял комментарии непристойного характера. Ее адвокаты потребовали денежной компенсации , утверждая, что муж нарушил свой супружеский долг верности.

Муж отрицал обвинения и также подал на развод, утверждая, что жена оскорбила его отца и что ее постоянная ревность нанесла ущерб его репутации. После анализа обвинений обеих сторон суд решил, что муж виновен больше, и обязал его выплачивать 750 турецких лир (20 долларов США) в качестве ежемесячных алиментов и 80 000 лир (2000 долларов США) в качестве компенсации.

«Эти, казалось бы, безобидные онлайн-взаимодействия на самом деле могут усилить эмоциональную неуверенность и нарушить баланс в отношениях», — говорится в постановлении суда.

Мужчина обжаловал решение суда, утверждая, что выплата была чрезмерной, но его апелляция была отклонена. Судья утверждал, что, ставя лайки под фотографиями других женщин, он подорвал доверие к браку.

Несмотря на свою забавность, этот случай, как ожидается, окажет значительное влияние на то, как в Турции впредь будут рассматриваться дела о разводе, поскольку, по мнению некоторых юристов, онлайн-взаимодействие, такое как лайки чужого контента и оставление комментариев, может стать веским доказательством в делах о разводе .

«Теперь при определении вины каждой из сторон будут учитываться скриншоты, сообщения и все цифровые взаимодействия. Я советую гражданам помнить об этом при использовании социальных сетей», — заявил один из юристов турецкой газете Haberler.