Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Турецкий муж попал на деньги из-за лайков другим женщинам 0 517

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роковые турецкие страсти.

Роковые турецкие страсти.

После анализа обвинений обеих сторон суд решил, что супруг виновен больше.

Турецкий суд постановил, что отвергнутая жена имеет право на развод, поскольку ее муж ставил лайки под откровенными фотографиями других женщин в социальных сетях.

Необычный случай произошел в турецком городе Кайсери, где местная жительница, известная в СМИ только как HB, подала на развод со своим мужем, обвинив его в словесных унижениях и оскорблениях, а также в том, что он проводил много времени в социальных сетях, ставил лайки под фотографиями других женщин и оставлял комментарии непристойного характера. Ее адвокаты потребовали денежной компенсации , утверждая, что муж нарушил свой супружеский долг верности.

Муж отрицал обвинения и также подал на развод, утверждая, что жена оскорбила его отца и что ее постоянная ревность нанесла ущерб его репутации. После анализа обвинений обеих сторон суд решил, что муж виновен больше, и обязал его выплачивать 750 турецких лир (20 долларов США) в качестве ежемесячных алиментов и 80 000 лир (2000 долларов США) в качестве компенсации.

«Эти, казалось бы, безобидные онлайн-взаимодействия на самом деле могут усилить эмоциональную неуверенность и нарушить баланс в отношениях», — говорится в постановлении суда.

Мужчина обжаловал решение суда, утверждая, что выплата была чрезмерной, но его апелляция была отклонена. Судья утверждал, что, ставя лайки под фотографиями других женщин, он подорвал доверие к браку.

Несмотря на свою забавность, этот случай, как ожидается, окажет значительное влияние на то, как в Турции впредь будут рассматриваться дела о разводе, поскольку, по мнению некоторых юристов, онлайн-взаимодействие, такое как лайки чужого контента и оставление комментариев, может стать веским доказательством в делах о разводе .

«Теперь при определении вины каждой из сторон будут учитываться скриншоты, сообщения и все цифровые взаимодействия. Я советую гражданам помнить об этом при использовании социальных сетей», — заявил один из юристов турецкой газете Haberler.

Читайте нас также:
#Турция #алименты #развод #социальные сети #отношения #женщины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Спасатели помогли двум детям выбраться со льда в Риге
Изображение к статье: Ни один автовладелец не захочет видеть такую картину…
Изображение к статье: Чудесно спасшийся рыболов до и после невольного путешествия. Иконка видео
Изображение к статье: Зимой нет оснований ругать медленных водителей — низкая скорость предупреждает о риске

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: Все относительно в нашем мире. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Китайские ученые научились извлекать более 98% золота из старых телефонов
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео