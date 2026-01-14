Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Количество вызовов ГПСС в развлекательные заведения, бары и пабы невелико 0 94

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Количество вызовов ГПСС в развлекательные заведения, бары и пабы невелико
ФОТО: Unsplash

Количество вызовов Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в развлекательные заведения, включая бары и пабы, является небольшим, признали в службе, сообщает LETA.

Наиболее часто возгорания в таких местах, как и в других заведениях общественного питания, происходят в кухонной зоне — например, при возгорании масла во фритюре.

В службе также подтвердили, что ГПСС проводит проверки пожарной безопасности в объектах общественного питания, но не во всех. Такие проверки планируются и проводятся, например, в культурных и развлекательных объектах, где одновременно может находиться более 100 человек. Так, в 2024 году в Риге проверки пожарной безопасности были проведены в 15 ночных клубах.

Поскольку учёт результатов проверок ведётся вручную, отдельная статистика по результатам проверок именно в барах, клубах и пабах не ведётся.

Кроме того, в барах и пабах проводятся внеплановые проверки пожарной безопасности, если поступает информация о возможных нарушениях требований пожарной безопасности.

Согласно правилам пожарной безопасности, ночные клубы, бары, пабы и другие аналогичные развлекательные заведения, в которых проходят публичные мероприятия или которые открыты для широкой публики, считаются общественными и хозяйственными объектами, указали в службе.

Их владельцы и ответственные лица обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, не допускать возникновения пожара, а также соблюдать правила по эвакуационным путям, максимально допустимому количеству людей в помещениях, обеспечению противопожарными средствами и проведению инструктажа для персонала.

ГПСС подчёркивает, что на публичных мероприятиях особое внимание следует уделять использованию открытого огня и пиротехники, свободной доступности эвакуационных выходов, а также соблюдению допустимого количества людей в помещениях, согласно нормативным актам и проектным решениям. Ответственное за мероприятие лицо должно обеспечивать соблюдение и контроль требований пожарной безопасности на протяжении всего мероприятия.

ГПСС призывает как владельцев развлекательных заведений, так и организаторов мероприятий ответственно относиться к требованиям пожарной безопасности, поскольку они направлены на защиту жизни и здоровья людей.

Ранее сообщалось, что швейцарские власти признали: в баре, где в новогоднюю ночь в пожаре погибли 40 человек, на протяжении последних пяти лет не проводились проверки пожарной безопасности.

В результате пожара в баре «Le Constellation» пострадали 116 человек, из которых 83 продолжают лечение в больницах. Половина погибших были моложе 18 лет.

Прокуратура пришла к выводу, что пожар, вероятно, начался, когда посетители во время празднования Нового года подняли вверх бутылки шампанского с бенгальскими огнями, от которых загорелась звукоизоляционная пена на потолке подвального бара.

Читайте нас также:
#пожар #безопасность #профилактика #правила #ГПСС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Огромное состояние не уберегло ее от неволи. Иконка видео
Изображение к статье: По соображениям безопасности въезд в Латвию запрещён четырём иностранцам
Изображение к статье: Спасатели помогли двум детям выбраться со льда в Риге
Изображение к статье: Ни один автовладелец не захочет видеть такую картину…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Может ли питомец испытывать аллергию на человека?
В мире животных
Изображение к статье: Не спешите менять счётчики: ЦЗПП опровергает заявления поставщиков услуг
Наша Латвия
Изображение к статье: На Солнце произошла мощная вспышка
Техно
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео