Количество вызовов Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в развлекательные заведения, включая бары и пабы, является небольшим, признали в службе, сообщает LETA.

Наиболее часто возгорания в таких местах, как и в других заведениях общественного питания, происходят в кухонной зоне — например, при возгорании масла во фритюре.

В службе также подтвердили, что ГПСС проводит проверки пожарной безопасности в объектах общественного питания, но не во всех. Такие проверки планируются и проводятся, например, в культурных и развлекательных объектах, где одновременно может находиться более 100 человек. Так, в 2024 году в Риге проверки пожарной безопасности были проведены в 15 ночных клубах.

Поскольку учёт результатов проверок ведётся вручную, отдельная статистика по результатам проверок именно в барах, клубах и пабах не ведётся.

Кроме того, в барах и пабах проводятся внеплановые проверки пожарной безопасности, если поступает информация о возможных нарушениях требований пожарной безопасности.

Согласно правилам пожарной безопасности, ночные клубы, бары, пабы и другие аналогичные развлекательные заведения, в которых проходят публичные мероприятия или которые открыты для широкой публики, считаются общественными и хозяйственными объектами, указали в службе.

Их владельцы и ответственные лица обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, не допускать возникновения пожара, а также соблюдать правила по эвакуационным путям, максимально допустимому количеству людей в помещениях, обеспечению противопожарными средствами и проведению инструктажа для персонала.

ГПСС подчёркивает, что на публичных мероприятиях особое внимание следует уделять использованию открытого огня и пиротехники, свободной доступности эвакуационных выходов, а также соблюдению допустимого количества людей в помещениях, согласно нормативным актам и проектным решениям. Ответственное за мероприятие лицо должно обеспечивать соблюдение и контроль требований пожарной безопасности на протяжении всего мероприятия.

ГПСС призывает как владельцев развлекательных заведений, так и организаторов мероприятий ответственно относиться к требованиям пожарной безопасности, поскольку они направлены на защиту жизни и здоровья людей.

Ранее сообщалось, что швейцарские власти признали: в баре, где в новогоднюю ночь в пожаре погибли 40 человек, на протяжении последних пяти лет не проводились проверки пожарной безопасности.

В результате пожара в баре «Le Constellation» пострадали 116 человек, из которых 83 продолжают лечение в больницах. Половина погибших были моложе 18 лет.

Прокуратура пришла к выводу, что пожар, вероятно, начался, когда посетители во время празднования Нового года подняли вверх бутылки шампанского с бенгальскими огнями, от которых загорелась звукоизоляционная пена на потолке подвального бара.