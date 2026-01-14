Baltijas balss logotype
От 4 до 17 млрд долларов: эксперты считают криптовалюту, похищенную в 2025 году 0 115

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: От 4 до 17 млрд долларов: эксперты считают криптовалюту, похищенную в 2025 году

Из-за взломов и мошенничества с криптовалютами в 2025 году было потеряно более $4 млрд, посчитали в занимающейся кибербезопасностью компании PeckShield.

Оценка основана только на официально подтвержденных и зафиксированных случаях и суммах ущерба. Например, эксперты компании Chaianalisys путем анализа взаимосвязей и транзакций в кошельках, связанных с криптомошенниками по всему миру, оценивают ущерб за прошлый год в гораздо большую сумму — $17 млрд.

Согласно подсчетам PeckShield, общий ущерб в 2025 году превысил $4,04 млрд. Из них $2,67 млрд составили потери от взломов (рост на 24% в годовом исчислении) и $1,37 млрд пришлись на случаи мошенничества (рост на 64%).

Таким образом, 66% от общей суммы ущерба пришлось на взломы, самый серьезный — кража в феврале прошлого года $1,4 млрд у биржи Bybit. Еще 22% потерь пришлось на скам, включая псевдоинвестиции и «рагпулы» (когда создатель токена выводит ликвидность на пике цены).

В отчете подчеркивается, что заметно растет количество краж, в ходе которых используются методы социальной инженерии (12% потерь в 2025 году).

За год из похищенных средств было заморожено или возвращено всего около $335 млн. В PeckShield отметили снижение по сравнению с 2024 годом, когда удалось вернуть $488,5 млн.

#мошенничество #кибербезопасность #Криптовалюты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
