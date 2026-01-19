Полицейский задержан за незаконное получение информации из государственной информационной системы Латвии.

Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало сотрудника Главного управления криминальной полиции Государственной полиции, который, используя права доступа к информационным системам, без законных оснований осуществлял проверку персональных данных и передавал полученную информацию третьему лицу, сообщили агентству LETA в IDB.

Преступление было раскрыто в сотрудничестве с Государственной полицией.

В отношении должностного лица Государственной полиции применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет на исполнение служебных обязанностей.

В интересах следствия дополнительная информация в настоящее время не предоставляется.