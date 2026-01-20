Baltijas balss logotype
В Огре из-за неработающего светофора столкнулись грузовик и легковой автомобиль 0 530

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Огре из-за неработающего светофора столкнулись грузовик и легковой автомобиль
ФОТО: скриншот видео TV3

На улице Централа, проходящей через Огре, накануне на время была заблокирована полоса движения в сторону Даугавпилса, сообщает передача Degpunktā (TV3). На одной полосе стоял грузовик, а на другой, чуть дальше, находился сильно повреждённый легковой автомобиль. Во время столкновения светофор не работал, поэтому, возможно, один из водителей не учёл дорожные знаки.

Обе полосы в направлении Лиелварде перекрыли сотрудники полиции и пожарно-спасательной службы. Оперативные службы окружили два автомобиля — у обоих была повреждена передняя часть.

Водитель грузовика Вячеслав рассказал, как произошла авария:

«Я ехал по главной. Светофор в тот момент не работал, даже вообще ничего не мигало. Просто человек выехал с той стороны. То ли не заметил меня, то ли что-то отвлекло его внимание. Но так случилось. Там был мужчина. Вообще даже не тормозил. Как ехал на скорости, так и врезался. Он ехал быстро, выскочил прямо передо мной. Мне некуда было деться, я начал тормозить, но толку не было. Так всё и случилось».

В результате удара автомобиль Volkswagen сильно деформировался: у машины был погнут передний мост, разбилось лобовое стекло, оторваны различные детали. Пришлось вызывать спасателей, чтобы освободить водителя из покорёженного автомобиля.

«В легковом автомобиле находился один человек, он был зажат. Мы его освободили и передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи», — сообщил заместитель начальника Огрского участка Регионального управления Рижского округа ГПСС Эгил Вилнис Якушкин.

Водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

TV3

#транспорт #ДТП #спасатели #скорость
Оставить комментарий

