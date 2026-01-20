Обе полосы в направлении Лиелварде перекрыли сотрудники полиции и пожарно-спасательной службы. Оперативные службы окружили два автомобиля — у обоих была повреждена передняя часть.

Водитель грузовика Вячеслав рассказал, как произошла авария:

«Я ехал по главной. Светофор в тот момент не работал, даже вообще ничего не мигало. Просто человек выехал с той стороны. То ли не заметил меня, то ли что-то отвлекло его внимание. Но так случилось. Там был мужчина. Вообще даже не тормозил. Как ехал на скорости, так и врезался. Он ехал быстро, выскочил прямо передо мной. Мне некуда было деться, я начал тормозить, но толку не было. Так всё и случилось».