Мужчина оказался в больнице Страдиня, где лечился от полученной травмы лица. Спустя несколько дней семья не смогла с ним связаться, начались переживания и многочисленные звонки как в больницу, так и в полицию. Мужчина до сих пор считается без вести пропавшим. Его семья рассказывает о головокружительной коммуникации с учреждениями и переживаниях, которые изменили их жизнь, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Гатис поздно вечером гулял по Тукумсу, когда внезапно оказался вовлечён в жестокую драку. После возвращения домой супруга отвезла его в больницу и сообщила о случившемся сестре мужчины Винете.

«Она позвонила из больницы и сказала, что он ужасно избит, плевался кровью. Возможно, рёбра вонзились в лёгкие, но, слава Богу, рёбра всё‑таки не пробили их», — рассказывает Винета.

В результате конфликта у Гатиса были сломаны рёбра и челюсть. В Тукумской больнице перелом челюсти лечить не могли, поэтому мужчину перевезли в больницу имени Паула Страдыня в Риге для проведения операции. Винета поехала навестить родственника, чтобы передать телефон, одежду и всё необходимое на несколько дней пребывания в отделении.

Во время разговора с Гатисом в палате, а также во время телефонного звонка на следующий день, женщина заметила некоторые странности в поведении брата.

«Когда мы были у него в то воскресенье, он сказал, что ночью захочет курить и всё равно вылезет [через окно] покурить. Я не знаю, не повлияла ли на него эта драка, потому что в понедельник вечером он мне позвонил и говорил что‑то несвязное», — говорит Винета.

У мужчины есть проблемы с алкоголем, но некоторое время он не употреблял. Проявления могли быть связаны с детоксом, шоком или возможной травмой головы — Винета надеялась, что это временно и всё будет хорошо. Была договорённость, что после операции Гатис свяжется с семьёй, однако прошло два дня после операции, а брат так и не отвечал на звонки. Началось беспокойство, повторные звонки в больницу, пока наконец кто‑то не ответил, и Винета спросила — где её брат?

«Когда мы дозвонились в отделение, одна женщина мне сказала: “Ну да, он такой странный был”. Я говорю: “Как — был?” “Мы его утром 16‑го числа выписали”. Почему выписали? Зачем мы тогда оставляем номера телефонов, если его просто выписывают, когда он ещё был таким странным?» — недоумевает сестра Гатиса.

Из‑за требований по защите данных больница Страдиня не может комментировать ход лечения Гатиса, в том числе его состояние после операции и в момент, когда он покинул больницу. Однако, согласно правилам, если у пациента не выявлены обстоятельства, мешающие ему принимать решения, он вправе распоряжаться своим лечением по своему усмотрению.

В комментарии больницы говорится: «Пациент имеет право в любой момент выразить желание прекратить лечение или покинуть стационар по собственной инициативе. В вопросах, связанных со способностью пациента ориентироваться или его безопасностью, подчёркиваем, что такие решения всегда принимаются на основании медицинской оценки, а не субъективных впечатлений».

Трудно оценить, был ли Гатис действительно в адекватном состоянии, однако Винета всё равно считает, что больница могла бы предупредить её о том, что брат после операции ушёл.

Понимая, что он один в чужом городе, с возможной травмой головы и не отвечает на звонки, Винета обратилась с заявлением в полицию. В Тукумском участке ей объяснили, что лучше подать его в электронном виде. Так она и сделала — прошло несколько дней, от полиции не было никаких новостей, и Винета позвонила по номеру 112 с вопросом, как продвигаются поиски. Оказалось, что Государственная полиция вообще не получила заявление.

«Они мне говорят: “Почему вы написали электронно?” Я отвечаю: “Но как же — в Тукумском участке мне сказали писать электронно, так быстрее попадёт в Ригу”. Мне отвечают: “Нет, надо было писать заявление прямо в участке”. Я говорю: “Вы сами понимаете, что делаете?”» — так Винета описывает эту коммуникацию.

Это лишь усилило у женщины и всей семьи ощущение, что с Гатисом случилось самое худшее. Надежды мало, и в поисках хоть какой‑то информации они обратились к трём разным ясновидящим. Все они якобы сказали одно и то же: «Была замешана какая‑то женщина с мужчиной, и они его убили».

Мужчина пропал уже более месяца назад. В ходе расследования полиция проверяет несколько версий, одну из них правоохранители сейчас отрабатывают, и есть надежда, что, возможно, в скором времени удастся установить местонахождение мужчины.

Семья просит: если в районе Агенскалнса или в других районах Риги 16 или 17 декабря кто‑то видел Гатиса Шилбергса или знает о его местонахождении, просьба позвонить Винете по телефону 29183013 или в полицию по номеру 112.

ТВ3