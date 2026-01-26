В американском Техасе вступил в силу закон, запрещающий продажу жителям штата средств для медикаментозного прерывания беременности. С момента, когда летом 2022 года Верховный суд США разрешил штатам самостоятельно формировать репродуктивное законодательство, Техас стал одним из лидеров в стране по части ограничения прав женщин на аборт.

В 2025 году эта процедура частично или полностью запрещена в 14 штатах на юге и среднем западе США. Прямым следствием этих ограничений стал рост материнской и младенческой смертности в этих регионах. Глобальный опыт показывает: криминализация абортов не способствует росту рождаемости, но увеличивает риски для здоровья и жизни женщин, усложняя для них получение легальной медицинской помощи и вынуждая прерывать беременность подпольно.

Результаты предоставления штатам «свободы» в регулировании абортов не заставили себя долго ждать. Женщины, столкнувшиеся с запретом прерывания беременности или задержками в помощи из-за страха врачей попасть под уголовную ответственность, описывали такие последствия: анемию, тяжелые инфекции, преждевременный разрыв плодоводных оболочек и угрозу жизни. Международный Центр по репродуктивным правам приводит историю одной из жительниц Техаса, которая пострадала из-за новых ограничений:

«Во время беременности Саманта узнала, что ее ребенок страдает анэнцефалией — смертельным пороком развития. Врачи сообщили, что из-за запрета абортов в Техасе они не имеют права провести прерывание. Саманту заставили сохранить беременность, прекрасно зная, что ребенок не выживет. Она называла происходящее пыткой. Дочь Саманты умерла через четыре часа после рождения».

До 2022 года аборт в США считался конституционным правом любой женщины. Этому способствовало решение «Роу против Уэйда» 1973 года, когда Норма МакКорви (под псевдонимом Джейн Роу) из Техаса оспорила закон штата о запрете абортов в Верховном суде и выиграла процесс.

Перед судом поставили вопрос: «Есть ли у женщины конституционное право на прерывание беременности?» Суд ответил утвердительно. Решение было основано на 14-й поправке к Конституции США, принятой после Гражданской войны и запрещающей штатам вмешиваться в фундаментальные личные свободы американцев.

В штатах, где действует запрет на аборты, материнская смертность почти вдвое выше, чем в тех, где они остаются легальными, говорится в отчете Института политики гендерного равенства (Gender Equity Policy Institute, GEPI) за 2025 год. Особенно резкий рост смертности был зафиксирован в Техасе.

По данным Института исследований женской политики (Institute for Women’s Policy Research, IWPR), за 2019–2022 годы в этом штате она выросла на 56%, тогда как по стране в среднем — примерно на 11%. Дело в том, что еще в 2021 году власти Техаса приняли поправку SB8 (Senate Bill 8), которая запрещает прерывание беременности с момента, когда у плода начинает биться сердце (примерно шестая неделя срока).

Современные медицинские руководства допускают досрочное прерывание беременности при ее замирании, излитии околоплодных вод на ранних сроках или тяжелых пороках развития плода — так врачи предотвращают кровотечения, сепсис и полиорганную недостаточность (1, 2, 3). Однако из-за тяжести наказаний за нарушения антиабортного законодательства (лишение лицензии, уголовное преследование и многолетние тюремные сроки) многие медики боятся выполнять даже те процедуры, которые формально разрешены.