Мэр космической столицы России - под домашним арестом по обвинению во взятке 2 554

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.01.2026
Изображение к статье: В закрытом городе как будто замерла советская эпоха.

В закрытом городе как будто замерла советская эпоха.

Легендарным покорителям Вселенной такое и в страшном сне бы не привиделось.

Мэр подмосковного Звездного городка Евгений Баришевский подозревается в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщается со ссылкой на правоохранительные органы. Подробности его дела не раскрываются.

Следователи направили в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте Баришевского, однако суд отклонил его. Чиновнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Баришевский занимает должность главы Звездного городка с 2017 года. Ранее он был главой Лобни и возглавлял администрацию Орехово-Зуева.

person-lg!07pi.jpeg

Баришевский Евгений Васильевич родился 18 сентября 1981 года в городе Балашиха Московской области. В 2000 году окончил Московский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве по специальности «Градостроительный кадастр». В 2007 году – Московский Государственный Строительный Университет по специальности «Городское строительство и хозяйство». В 2011 году – Российскую Академию Государственной Службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Социология управления».

С 2004 по 2008 год – руководитель проекта молодежных трудовых отрядов «Единой России «Нам здесь жить». В 2006 году стал победителем проекта «ПолитЗавод — 2006» по Московской области.

C 2007 года по 2010 год – начальник Московского областного регионального штаба Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». В 2009 году стал координатором проекта «Кадровый Резерв – профессиональная команда страны» по Московской области.

С 2009 года по 2011 год - депутат Московской областной Думы

С 2011 по 2014 год – первый заместитель руководителя Московского областного регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

С 2014 по 2016 год – руководитель администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области.

С 2017 по 2018 год – ВрИО руководителя администрации городского округа Звёздный городок Московской области.

16 ноября 2018 года назначен депутатами Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области главой городского округа Звёздный городок Московской области на пятилетний срок. Согласно Закону, возглавляет администрацию городского округа Звёздный городок Московской области.

19 ноября 2021 года назначен депутатами Совета депутатов города Лобни Московской области главой города Лобня Московской области на пятилетний срок.

7 октября 2022 года назначен главой городского округа Звёздный городок Московской области на пятилетний срок.

Дважды избирался в состав Московской областной Думы. Работал в Комитете по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Имеет благодарственные письма: члена Совета Федерации ФС РФ, Депутата Государственной Думы ФС РФ, Губернатора Московской области, Московской областной Думы. Награжден знаком Московской областной Думы «За содействие закону».

Звёздный городок (официальное название; ранее Щёлково-14) — посёлок городского типа в Московской области, образующий закрытое административно-территориальное образование и городской округ. В посёлке расположен Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Находится вблизи платформы Циолковская на железной дороге Мытищи — Фрязево в 25 км к северо-востоку от Москвы. Население — 7569 чел.

#коррупция #взятки #следствие #Россия #политика
(2)
  • A
    Aleks
    29-го января

    Уже под домашним арестом,а дальше по старой схеме как с бывшим тестем Баскова. Нет здоровья,поэтому сидеть не может ,поэтому должен уехать лечиться в Израиль,а ,,с Дона выдачи нет,,😀

    1
    1
  • Д
    Дед
    28-го января

    В Латвии таких нет! У нас за всеми КНАБ блюдет, ни кого не поймал. Ни одной взятки и отката в Латвии не происходит, все по честному!

    6
    1

