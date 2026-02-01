Baltijas balss logotype
В латвийском городе лопнула теплотрасса: при морозе до -30 градусов без отопления останутся школа и жилые дома 1 35415

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В латвийском городе лопнула теплотрасса: при морозе до -30 градусов без отопления останутся школа и жилые дома

В воскресенье в Резекне был зафиксирован разрыв теплотрассы. В настоящее время проводится выяснение обстоятельств, чтобы приступить к ремонтным работам, сообщает ООО «Rēzeknes siltumtīkli».

Для устранения повреждения и обеспечения безопасного восстановления теплоснабжения в понедельник, 2 февраля, с 8:00 до примерно 14:00 будет прекращена подача тепловой энергии на 20 объектов.

В список отключаемых объектов входят Резекненская 3-я основная школа, девять адресов на аллее Атбривошанас, семь адресов на улице Дарзу и три адреса на улице Кришьяня Валдемара.

Как оправдываются представители «Rēzeknes siltumtīkli», с учётом очень низкой температуры воздуха и того, что в теплотрассах циркулирует вода температурой до 105 градусов, нагрузка на тепловые сети значительно возросла. На участках, где техническое состояние теплотрасс слабее, в таких погодных условиях могут возникать разрывы, что и стало причиной данного повреждения.

Информация о развитии ситуации и восстановлении теплоснабжения будет регулярно обновляться в информационных каналах, отмечают в «Rēzeknes siltumtīkli».

Оборот «Rēzeknes siltumtīkli» в 2024 году составил 8 919 723 евро, убытки — 1 291 438 евро. Предприятие полностью принадлежит самоуправлению города Резекне.

#Резекне #отопление #безопасность #убытки #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
