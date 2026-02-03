Таможенники в ходе совместной операции с полицией и ВМФ задержал во внутренних водах Эстонии контейнеровоз под флагом Багамских островов, который шел в российский Санкт-Петербург.

Во вторник, 3 февраля в 17:10 военные моряки, полицейские и таможенники задержали вблизи острова Найссаар следовавшее в Россию 188-метровое грузовое судно Baltic Spirit под флагом Багамских островов. Эстонцы подозревают «балтийский дух» в контрабанде.

Полицейское спецподразделение K-komando высадилось на борт, после чего судно было задержано. Экипаж судна сопротивления не оказал.

Для высадки на контейнеровоз спецподразделение K-komando использовало вертолет и патрульный катер Raju.

Поддержку в проведении операции также оказывали минный тральщик Admiral Cowan и лоцманский катер государственной флотилии Ahto-26. К операции также привлечен Департамент транспорта.

Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург. В эстонские воды оно зашло для бункеровки. Во время первичного таможенного контроля судно находилось в официальной зоне якорной стоянки. По данным ВМС Эстонии, это судно не принадлежит к теневому флоту России и не находится под санкциями Европейского союза.

ДОПОЛНЕНО: Экипаж задержанного судна насчитывает 23 человека, и все они являются гражданами Российской Федерации. Несмотря на возможную угрозу, экипаж проявлял готовность к сотрудничеству и не оказывал сопротивления.