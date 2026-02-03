Baltijas balss logotype
Спецназ Эстонии захватил следовавший в Россию контейнеровоз (ДОПОЛНЕНО)

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Патрульный катер Raju идет на перехват.

Патрульный катер Raju идет на перехват.

Таможенники в ходе совместной операции с полицией и ВМФ задержал во внутренних водах Эстонии контейнеровоз под флагом Багамских островов, который шел в российский Санкт-Петербург.

Во вторник, 3 февраля в 17:10 военные моряки, полицейские и таможенники задержали вблизи острова Найссаар следовавшее в Россию 188-метровое грузовое судно Baltic Spirit под флагом Багамских островов. Эстонцы подозревают «балтийский дух» в контрабанде.

Полицейское спецподразделение K-komando высадилось на борт, после чего судно было задержано. Экипаж судна сопротивления не оказал.

Для высадки на контейнеровоз спецподразделение K-komando использовало вертолет и патрульный катер Raju.

Поддержку в проведении операции также оказывали минный тральщик Admiral Cowan и лоцманский катер государственной флотилии Ahto-26. К операции также привлечен Департамент транспорта.

Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург. В эстонские воды оно зашло для бункеровки. Во время первичного таможенного контроля судно находилось в официальной зоне якорной стоянки. По данным ВМС Эстонии, это судно не принадлежит к теневому флоту России и не находится под санкциями Европейского союза.

ДОПОЛНЕНО: Экипаж задержанного судна насчитывает 23 человека, и все они являются гражданами Российской Федерации. Несмотря на возможную угрозу, экипаж проявлял готовность к сотрудничеству и не оказывал сопротивления.

#полиция #Эстония #контрабанда #таможня #Балтийское море #вертолет #Россия
Оставить комментарий

(14)
  • A
    Anim
    4-го февраля

    Уже скоро услышим очередное "а нас за что".

    Ничему дебилов история не учит...

    27
    4
  • IP
    Ivans Pupkins
    4-го февраля

    Получат ..изды.

    61
    3
  • AK
    Aleks Koff
    4-го февраля

    Ничего в мире не меняется... а потом начнут скулить "а нас-то за шо".

    84
    3
  • I
    Inga
    4-го февраля

    Там у финов ,родное название их моря ,даже шведам не подходит ,оно не произносимое для окраин Финляндии,ну и ни чего, название вулкана ,все выучили. HUM

    2
    22
  • I
    Inga
    4-го февраля

    Яховцы просто спросили ,а им ,что теперь помирать ,как 43.07. .Балтика у вас.Балтийское море,шведы отдали финам в 2007году.Нет бумашкки?А ты поищи.

    1
    23
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    3-го февраля

    Прям пираты прежних веков! Ещё и "К"-литера: корсары?

    44
    3
  • A
    Aleks
    3-го февраля

    Шарий пошутил,что после Франции какое нибудь судно захватит и Эстония,подразумевая ,что Россию перестали уважать и бояться даже ,,балтийские кошки,, Ан нет,сбылась шуточка...

    30
    8
  • VS
    Vad Sorry
    3-го февраля

    контейнеровоз под флагом Багамских островов,.... Только из за того что следовал в Санкт Петербург:))) я бы на месте России заминировал свои воды:))) собачки чемь меньше тем больше тяфкают:)))

    50
    5
  • С
    Сарказм
    Vad Sorry
    3-го февраля

    Отличная мысль, собтвенноручно убить нефтеэкспорт из Приморска и Усть-Луги (а заодно и морское сообщение с Кенигом) - это прям богатейшая мысль, продадите ее Пыне - весь цивилизованный мир благодарен будет

    6
    37
  • ФФ
    Федул Федулов
    3-го февраля

    Я не понимаю, руководство Эстонии о событиях в реальном Мире знают?

    61
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Федул Федулов
    3-го февраля

    А зачем им это? Настоящие эльфийско-либеральные пони писают радугой и какают розовыми лепестками...

    58
    3
  • С
    Сарказм
    Федул Федулов
    3-го февраля

    Это вы про экспроприацию рашнлоханок США, Францией и Италией? Да думаю, они как раз в курсе.

    3
    40
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го февраля

    Что, давно у эстонцев морские кабели не рвались? :)

    64
    6
  • Д
    Дед
    3-го февраля

    Ждите ответочку!

    84
    5
Читать все комментарии

