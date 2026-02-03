Baltijas balss logotype
Трагедия в Резекне: отец предположительно лишил жизни своего ребенка 0 1811

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.02.2026
LETA
Изображение к статье: Трагедия в Резекне: отец предположительно лишил жизни своего ребенка
ФОТО: LETA

Трагедия в Резекне 29 января, когда в одной из квартир были найдены тела мужчины 1991 года рождения и ребенка 2024 года рождения, предположительно произошла из-за того, что отец лишил жизни ребенка, сообщил на телеканале TV3 начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Полиция в рамках уголовного процесса расследует обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы, в ходе которых будут установлены причины смерти мужчины и ребенка. Первоначальная информация не свидетельствует о причастности к преступлению других лиц.

Рукс сообщил, что трагедия в Резекне произошла в разведенной семье, которая ранее не попадала в поле зрения ответственных служб.

В тот день ребенок был оставлен под присмотром отца, а его мать находилась на работе. В ходе расследования проверяется версия о том, что отец лишил жизни ребенка, а затем покончил с собой. В рамках расследования полиция намерена тщательно изучить, почему ситуация дошла до трагического исхода, сказал начальник Госполиции.

#Резекне #полиция #трагедия #преступления #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

