Что-то новенькое: воровать начали контейнеры с биоотходами 1 1040

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что-то новенькое: воровать начали контейнеры с биоотходами
ФОТО: скриншот видео TV3

Редко приходит в голову рассматривать свободно стоящие у жилых домов мусорные контейнеры как объект кражи. Однако минувшей ночью именно такой вывод можно было сделать, увидев видеозапись из окна одной из квартир в Иманте, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Около половины четвертого утра в Иманте была замечена усердная деятельность некоего энтузиаста компоста — мужчина крадучись тащил контейнер для биоотходов между многоэтажными домами, уточняет ТВ3. На мгновение передохнув, он продолжил путь — сошел с дорожки и исчез в ночной темноте.

Найти логическое объяснение таким действиям трудно. Ближайшие контейнеры находятся у домов напротив, и это довольно длинный и утомительный путь — несколько десятков метров по снегу и в холодную погоду.

«Degpunktā» решила проверить, каково это — тянуть зимой доверху заполненный контейнер для биоотходов: уже через несколько метров чувствуется тяжесть и то, как колеса вязнут в снегу. Теперь понятно, почему мужчине приходилось восстанавливать силы, толкая контейнер по всему району. Представители компаний по управлению отходами отмечают, что, увидев такую ситуацию, нельзя оставаться равнодушным.

"Если человек со стороны видит, что контейнер уводят, первое — понять, похоже ли это на кражу. Если похоже, следует обращаться в полицию", — пояснила представитель «Eco Baltia vide» Алисе Звайгзне.

В связи с действиями прошлой ночи в реестре правоохранительных органов сообщение о краже контейнера не зарегистрировано. Однако если бы мужчину задержали на месте происшествия, наступила бы уголовная ответственность. Пострадавшими на этот раз оказались сами местные жители, которые остались без контейнера для компоста. В некоторых самоуправлениях контейнеры у домов считаются само собой разумеющимися, в других жителям приходится платить за них самостоятельно.

Судьба контейнеров находится в руках самих клиентов. Управляющие компании поясняют, что существуют проверенные решения, позволяющие предотвратить повреждение, поджог и кражу контейнеров.

#экология #безопасность #кража
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • I
    Inga
    18-го февраля

    точно в полицию, про мусорконтейнеры,я так и сделала, они меня даже послать не могли,у них в тот день муниципальные выборы были.

    1
    2

