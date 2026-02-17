Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Осознанно обманывают своих: эстонские журналисты в эксперименте выяснили, как вербуют телефонных мошенников 1 1048

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Масштабы мошенничества растут не только в Латвии. Несмотря на повторяющиеся предупреждения полиции, банков и СМИ, соседнюю Эстонию также накрыла беспрецедентная волна телефонного мошенничества.

В прошлом году у жителей и предприятий было похищено уже 29 миллионов евро, свидетельствует официальная статистика полиции Эстонии, пишет tv3.lv.

Как происходит вербовка сотрудников колл-центров телефонных мошенников? Это на себе проверили несколько эстонских журналистов, а результаты их расследования описывает эстонское общественное медиа ERR.

Если раньше языковой барьер защищал эстонцев от более значительных потерь и объем мошенничества колебался между пятью и десятью миллионами евро в год, то сейчас ситуация резко изменилась. Существенную роль играет то, что мошенники все чаще разговаривают на хорошем эстонском языке.

Вербуют говорящих по-эстонски

«Мы все чаще видим, что вербуют людей, говорящих по-эстонски — как с акцентом, так и на совершенно чистом эстонском языке», — пояснил передаче эстонской расследовательской журналистики «Pealtnägija» руководитель отдела тяжких преступлений Северной префектуры Элари Хаугас.

Журналисты расследовательской передачи совместно с редакцией газеты «Äripäev» провели журналистский эксперимент, откликнувшись на предложение о работе у мошенников.

В платформе «Telegram» было размещено объявление, в котором людям с хорошим знанием эстонского или литовского языка предлагалась работа в западноукраинском городе Ужгород. Обещались оплаченный авиабилет, «приветственные» бонусы и зарплата до 5000 евро в неделю.

«Указывается даже конкретная страна и город, описываются условия и вознаграждение. Это не подается как что-то незаконное — людей просто приглашают на работу», — рассказал Хаугас.

Нет договора, схема проста

В ходе журналистского эксперимента первоначальное общение происходило в чате, затем последовало «собеседование» в «WhatsApp». Вербовщик открыто указал, что никакой официальный договор заключаться не будет.

«Никакого договора нет. Это не официальный проект. Вы просто там работаете. Расчеты происходят каждую неделю, проблем нет», — сказал вербовщик.

Полиция считает, что таким образом комплектуются сотрудники колл-центров, задача которых — выманивать деньги у жителей Эстонии.

Хаугас раскрыл типичную схему: «Первый звонок может быть, например, от имени Больничной кассы — просят подтвердить данные с помощью Smart-ID PIN1. Затем следует звонок якобы из Европейского центрального банка или местного банка с сообщением о мошенничестве и необходимости “спасти” деньги. Разговор может длиться часами, пока не будет получен PIN2 и не будут осуществлены переводы или даже оформлены кредиты».

Подобная модель раскрылась и в одном из крупнейших уголовных дел о телефонном мошенничестве в Эстонии — за полгода у 59 потерпевших было похищено около 600 000 евро. Преступники выдавали себя за сотрудников финансовой полиции, киберполиции, налоговых органов и даже центрального банка.

Молодежь — лишь звено в цепи

В рамках дела были задержаны пятеро молодых людей, действовавших как курьеры — они забирали у потерпевших банковские карты с PIN-кодами и снимали деньги. Их действия координировали лица за рубежом, используя зашифрованные платформы связи.

Одна из обвиняемых, 20-летняя Дарья (имя изменено), признала: «Мы брали банковские карты и снимали деньги. Был человек, который давал указания, мы просто выполняли».

Она получала от пяти до десяти процентов от снятой суммы. Общий ущерб составил 600 000 евро, и суд постановил, что молодые люди должны солидарно возместить эту сумму. «Не знаю, сможет ли кто-то из нас вернуть это до конца жизни», — признала Дарья.

Колл-центры за рубежом — трудно достать

Эстонский прокурор указывает, что главная проблема — расположение колл-центров за границей.

«Технические возможности скрывать следы очень широкие. Звонок может выглядеть как из Германии, но реальное местонахождение неизвестно. Если бы эти колл-центры находились в Эстонии, мы бы их задержали».

Тем временем вербовщики обещают зарплату 1600 долларов, бесплатное жилье и 10% от «суммы сделки». Утверждается, что в Ужгороде уже работают по меньшей мере семь человек, говорящих по-эстонски.

Как призналась одна из журналисток, участвовавших в эксперименте: «Самое поразительное — то, что люди готовы ехать и сознательно обманывать своих соотечественников».

Читайте нас также:
#Эстония #мошенничество #преступность #эксперимент #журналистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    17-го февраля

    Мне жаль тех людей , которых обманули Знакомая пенсионерка отдала 2000 евро.А тех, кто занимается мошенничеством я проклинаю всех, кто к этому причастен и их детей .Это твари

    12
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции Иконка видео
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии
Изображение к статье: Остаются без денег, квартиры и даже золота: полиция раскрывает изнанку «бизнеса» мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео