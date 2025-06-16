Чем пахнет дождь? Ученые дали простой и интересный ответ!

Запах дождя для некоторых кажется волшебным. Однако за ним стоит вполне прагматичная биохимия. Вот что интересно узнать о бактериях!

Когда первые капли дождя ударяются о сухую землю, воздух наполняется узнаваемым ароматом — свежим, землистым, почти ностальгическим. Этот запах — «петрикор». Как выяснилось, его создают бактерии, чья цель не наслаждение людей, а переносчики спор.

Термин «петрикор» появился в 1964 году, когда австралийские ученые Изабель Беар и Дик Томас изучали органические соединения, выделяемые из почвы.

Ключевым элементом запаха признали геосмин — спирт, название которого переводится как «земляной запах». Вместе с соединением 2-MIB геосмин формирует тот самый аромат дождя. Оба вещества производятся бактериями рода Streptomyces. Эти соединения скапливаются в порах почвы и попадают в воздух при дожде или любом другом механическом воздействии.

Геосмин практически вездесущ, а вот 2-MIB встречается не везде, что объясняет различия в запахе дождя в разных регионах. Интересно, что люди улавливают геосмин даже в концентрации 4 нанограмма на литр — примерно чайная ложка на 200 олимпийских бассейнов.

Почему запах дождя — не всегда хорошо?

Ученые предполагают: чувствительность к запаху дождя могла помочь нашим предкам находить воду. Те же соединения используют и животные: верблюды — для поиска оазисов, комары — для кладки яиц, еноты — для охоты на черепашьи яйца.

Но есть и обратная сторона: если вода пахнет геосмином, она скорее всего небезопасна для питья. Эти же вещества ответственны за тот самый «запах пруда» в воде, от которого морщатся носы. Вероятно, это адаптивный механизм в эволюции и мозгу человека, который позволяет избегать заражения. Зачем же бактериям тратить энергию на производство сложных соединений? Ответ появился в 2020 году: бактерии Streptomyces выделяют геосмин и 2-MIB только в момент образования спор. Эти запахи привлекают микроскопических членистоногих — коллембол, которые поедают споры и разносят их с фекалиями. Так — каждый раз, ощущая аромат дождя, — человек сталкивается с сигналом, который бактерии посылают, чтобы попасть в более благоприятную среду.