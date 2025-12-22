Baltijas balss logotype
Каллас пригрозила США 1 6384

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Каллас пригрозила США
ФОТО: Global Look Press

Каллас: только жители Гренландии могут определять статус острова.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пригрозила США, напомнив, что только жители Гренландии могут определять статус острова. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Х на фоне назначения американским президентом Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии.

«Мы продолжаем выражать солидарность с Данией и Гренландией. Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Любые изменения ее статуса могут решаться только гренландцами и датчанами», — написала она.

По ее словам, Европейский союз (ЕС) ожидает от всех своих партнеров уважения их суверенитета и территориальной целостности, напомнив о положениях Устава ООН и НАТО.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен разозлился из-за слов спецпосланника Трампа по Гренландии Джеффа Лэндри, указав, что он вызовет американского посла для дальнейших разъяснений. Лэндри заявил о планах на присоединение арктического острова к США.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #Дания #дипломатия #Гренландия #суверенитет #Кая Каллас #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • 010725
    010725
    22-го декабря

    Ага и только жители Нарвы могут определять статус Нарвы.

    75
    2

