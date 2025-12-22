Глава европейской дипломатии Кая Каллас пригрозила США, напомнив, что только жители Гренландии могут определять статус острова. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Х на фоне назначения американским президентом Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии.

«Мы продолжаем выражать солидарность с Данией и Гренландией. Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Любые изменения ее статуса могут решаться только гренландцами и датчанами», — написала она.

По ее словам, Европейский союз (ЕС) ожидает от всех своих партнеров уважения их суверенитета и территориальной целостности, напомнив о положениях Устава ООН и НАТО.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен разозлился из-за слов спецпосланника Трампа по Гренландии Джеффа Лэндри, указав, что он вызовет американского посла для дальнейших разъяснений. Лэндри заявил о планах на присоединение арктического острова к США.