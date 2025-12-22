Глава Латвийской трансатлантической организации Сигита Струберга в интервью ТВ-24 признала, что самая главная проблема в процессе мирного урегулирования - это добиться какого-то согласия со стороны России. Россия продолжает наступать, на уступки не идет, а Украина постепенно может быть обескровлена. Эксперт сослалась и на высказывание президента Украины Зеленского, что долго в такой манере слерживать натиск России будет сложно. И чем слабее будет Украина, тем выше и риски для нашей, для европейской безопасности.