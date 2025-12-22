Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Самый большой вызов - добиться хоть какого-то согласия России» 1 1235

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Самый большой вызов - добиться хоть какого-то согласия России»

Генсек Латвийской трансатлантической организации о перспективах мирного урегулирования.

Глава Латвийской трансатлантической организации Сигита Струберга в интервью ТВ-24 признала, что самая главная проблема в процессе мирного урегулирования - это добиться какого-то согласия со стороны России. Россия продолжает наступать, на уступки не идет, а Украина постепенно может быть обескровлена. Эксперт сослалась и на высказывание президента Украины Зеленского, что долго в такой манере слерживать натиск России будет сложно. И чем слабее будет Украина, тем выше и риски для нашей, для европейской безопасности.

Читайте нас также:
#Украина #безопасность #мнение эксперта #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
5

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    22-го декабря

    И такому гонсеку с моих налогов зряплату платят, причем я уверен, гораздо бОльшую, чем мне.

    32
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Допрос подозреваемых в повреждении морского кабеля будет продолжен
Изображение к статье: «Полной международной изоляции России не произошло». Ринкевич признал очевидное
Изображение к статье: В США рассказали о проблемах программы F-35
Изображение к статье: Почему старый мир не вернется и что с этим делать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео